Какой город следующими будут пытаться захватить россияне: что происходит на Запорожском направлении

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Кравцев Сергей
На захвате Угледара, который враг не мог захватить более 2,5 лет войны, россияне не остановились и продолжили наступательные действия. Какой город в будущем будут пытаться захватить россияне? Почему враг начал проявлять активность в Запорожском направлении? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Военный эксперт Сергей Згурец в эфире канала Эспрессо выразил мнение, что после захвата Угледара оккупанты пытаются активизировать свои действия на север к Курахово, где есть наша линия обороны в районе Богоявленки.
Эксперт убежден, что логика действий россиян не меняется, и Покровское направление остается для него приоритетным.
Згурец утверждает, что когда предпринимались попытки фланговых окружений Угледара, то одним из направлений противника был населенный пункт Пречистовка, чтобы обойти Угледар с запада. Сейчас эти усилия врага с Пречистовки развиваются уже на запад в сторону Золотой Нивы.
Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире "24 Канала" отметил, что на Запорожском направлении российские оккупанты могут оживить свои действия, но маловероятно, что там будет полноценное враждебное наступление.
По убеждению аналитика, у противников нет потенциала против украинской оборонной линии.
По словам Мусиенко, продолжаются определенные демонстративные действия, направленные на то, чтобы оттянуть наши силы и проводить на этом фоне информационно-психологическую операцию, "мол, наступление будет повсюду".
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