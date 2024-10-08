Какой город следующими будут пытаться захватить россияне: что происходит на Запорожском направлении

На захвате Угледара, который враг не мог захватить более 2,5 лет войны, россияне не остановились и продолжили наступательные действия. Какой город в будущем будут пытаться захватить россияне? Почему враг начал проявлять активность в Запорожском направлении? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

После захвата Угледара оккупанты пытаются активизировать свои действия на север в Курахово.

Военный эксперт Сергей Згурец в эфире канала Эспрессо выразил мнение, что после захвата Угледара оккупанты пытаются активизировать свои действия на север к Курахово, где есть наша линия обороны в районе Богоявленки.

Эксперт убежден, что логика действий россиян не меняется, и Покровское направление остается для него приоритетным.

"После захвата Угледара оккупанты пытаются активизировать свои действия на север к Курахово, где есть наша линия обороны в районе Богоявленки. Думаю, там сейчас будет центр тяжести боевых действий. Что касается Красногоровки, то это направление в сторону Кураховки, где захватчик так же делает попытки продвигаться, чтобы обеспечить с юга давление на Курахово. В зоне Селидово также российские воины пытаются осуществлять удары с флангов, но это им не совсем удается. Видим, что враг, используя преимущество в живой силе, идет по ранее поставленным планам", — рассказал аналитик

Згурец утверждает, что когда предпринимались попытки фланговых окружений Угледара, то одним из направлений противника был населенный пункт Пречистовка, чтобы обойти Угледар с запада. Сейчас эти усилия врага с Пречистовки развиваются уже на запад в сторону Золотой Нивы.

В Запорожском направлении российские оккупанты могут оживить свои действия

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире "24 Канала" отметил, что на Запорожском направлении российские оккупанты могут оживить свои действия, но маловероятно, что там будет полноценное враждебное наступление.

По убеждению аналитика, у противников нет потенциала против украинской оборонной линии.

"Я бы не стал говорить, что у врага сейчас есть потенциал, чтобы прорвать нашу линию обороны на Запорожском направлении и прорваться до самого Запорожья. Такого потенциала нет", – говорит эксперт.

По словам Мусиенко, продолжаются определенные демонстративные действия, направленные на то, чтобы оттянуть наши силы и проводить на этом фоне информационно-психологическую операцию, "мол, наступление будет повсюду".

"Перегруппировка и доукомплектование подразделений (россиян, — Ред.) было осуществлено на двух направлениях: на Запорожском и Времовском — что на стыке между Запорожской и Донецкой областями. Цель, которую сейчас будет преследовать враг, заключается в оттягивании наших сил и максимальном растяжении нашей линии обороны", — считает эксперт.

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