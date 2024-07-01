Ситуация катастрофическая: депутат облсовета Харьковщины рассказал о проблеме в регионе

Депутат Харьковского областного совета Александр Скорык заявил, что в регионе сложная ситуация из-за постоянных российских обстрелов. По его словам, бизнес покидает регион, ведь в 120 км от Харькова более безопасная ситуация.



Россия постоянно обстреливает Харьковскую область. Фото из открытых источников

В комментариях для телеканала "Еспресо" депутат Александр Скорык пожаловался на трудные условия для бизнеса в Харьковской области.

"Экономическая ситуация в Харькове существенно изменилась в худшую сторону. Все компании, которые имели здесь производство, большинство из них либо релоцировались, либо намерены сделать релокацию, потому что невозможно работать в таких условиях… Если уехать за 120 км от Харькова до Полтавы, то туда уже КАБы и С-300 не долетают, там совсем другая жизнь. Поэтому экономическая ситуация в Харькове ухудшается", — сказал Скорык.

В качестве примера нардеп вспомнил удар 25 мая по "Эпицентру" в Харькове. По его словам, атаки России по бизнесу наносят миллиардный ущерб, поэтому предприниматели не хотят рисковать и оставаться в области.

Александр Скорык указывает, что из-за 100-километровой зоны банковская сфера почти не занимается обслуживанием бизнеса, который не может получить кредитные линии или овердрафты.

"Ситуация катастрофическая. Государство никоим образом не участвует в том, чтобы нам чем-то помочь. Бизнес массово покидает Харьковщину. Это факт, о котором не хотят говорить. Работать в Харькове невозможно", — подытожил Скорик.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин высказался по поводу своих планов на Харьковщину.

Также "Комментарии" писали о том, что в ВСУ объяснили, удалось ли стабилизировать ситуацию в Харьковской области.