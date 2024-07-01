Ситуация катастрофическая: депутат облсовета Харьковщины рассказал о проблеме в регионе

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Slava Kot
Депутат Харьковского областного совета Александр Скорык заявил, что в регионе сложная ситуация из-за постоянных российских обстрелов. По его словам, бизнес покидает регион, ведь в 120 км от Харькова более безопасная ситуация.
Россия постоянно обстреливает Харьковскую область. Фото из открытых источников
В комментариях для телеканала "Еспресо" депутат Александр Скорык пожаловался на трудные условия для бизнеса в Харьковской области.
В качестве примера нардеп вспомнил удар 25 мая по "Эпицентру" в Харькове. По его словам, атаки России по бизнесу наносят миллиардный ущерб, поэтому предприниматели не хотят рисковать и оставаться в области.
Александр Скорык указывает, что из-за 100-километровой зоны банковская сфера почти не занимается обслуживанием бизнеса, который не может получить кредитные линии или овердрафты.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин высказался по поводу своих планов на Харьковщину.
Также "Комментарии" писали о том, что в ВСУ объяснили, удалось ли стабилизировать ситуацию в Харьковской области.
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