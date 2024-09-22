Ситуация близка к критической: судьба одного из ключевых городов фактически решена

На угледарском направлении ситуация близка к критической, сообщает военкор Богдан Мирошников.

Угледар

По его словам, после захвата большей части территории шахты "Южнодонбасская №3", враг ожидаемо пытается обойти наши дальнейшие позиции общим вектором на Богоявленку.

При этом, отмечает Мирошников, в направлении Золотой Нивы также продолжаются тяжелые бои, враг не отказывается ходить в механизированные штурмы, которые называют банзай-атаками, за которыми следуют мясные волны.

"Рано или поздно оккупант, скорее всего, сможет добраться как Богоявленки, так и Новоукраинки с Шахтерским, после чего судьба Угледара фактически будет решена, к сожалению", — подчеркнул Мирошников.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Времевский плацдарм — это тот плацдарм, который был отвоеван Силами обороны еще в прошлом году. И именно его рассматривали как один из перспективных со стороны Российской Федерации, где будут атаки, потому что это Угледар. Потому что сегодня давление идет на населенный пункт Водяное – это один из флангов Угледара. Эксперты отмечают, что Угледар взять в лоб более 2,5 лет враг не может, поэтому сегодня пытается применить единственную, скажем так, тактику россиян, которой уже десятки лет, — это взять населенный пункт в окружение, по крайней мере в оперативное окружение, взять в клещи, и тогда уже давить с левого и правого фланга и овладеть этим населенным пунктом.

При этом говорят , что проблема Угледара в том, что он давно особо не прикрыт населенными пунктами, а сам по себе высотой. Другие господствующие высоты – на шахтах Южнодонбасская #1 и #3 (терриконы).



