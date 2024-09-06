Систему следует изменить кардинально: нардеп раскритиковал деятельность ТЦК из-за военных

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Slava Kot
Народный депутат "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко считает, что военные не должны работать в ТЦК. По его словам, в Украине должен быть "нормальный человеческий сервис с гражданскими лицами".
Гончаренко критикует систему ТЦК. Фото из открытых источников
Алексей Гончаренко в эфире "Еспресо" высказал свое мнение о необходимости реформы ТЦК. По его словам, военные не должны проходить службу в этой структуре.
По словам народного депутата, Украина готовит офицера и вкладывает в него свои ресурсы. Но вместо того, чтобы военный шел на повышение и руководил бригадой, "он садится за стол где-то в городе и начинает перекладывать бумажки", утверждает Гончаренко.
Представитель "Европейской солидарности" подчеркивает необходимость в сервисе, который занимался бы вопросом мобилизации в Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Закарпатский ТЦК отреагировал на сообщение омбудсмена по правам человека об избиении и смерти мобилизованного.
Также "Комментарии" писали о заявлении Волынского областного ТЦК, которые сообщили, что "шутки закончились" и представители военкомата будут открывать огонь на поражение в случае угрозы их жизни.
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