Систему следует изменить кардинально: нардеп раскритиковал деятельность ТЦК из-за военных

Народный депутат "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко считает, что военные не должны работать в ТЦК. По его словам, в Украине должен быть "нормальный человеческий сервис с гражданскими лицами".



Гончаренко критикует систему ТЦК. Фото из открытых источников

Алексей Гончаренко в эфире "Еспресо" высказал свое мнение о необходимости реформы ТЦК. По его словам, военные не должны проходить службу в этой структуре.

"По моему мнению, система ТЦК должна быть полностью реформирована. Эту систему нужно изменить кардинально. Я вообще не понимаю, почему военные работают в ТЦК", — сказал Гончаренко.

По словам народного депутата, Украина готовит офицера и вкладывает в него свои ресурсы. Но вместо того, чтобы военный шел на повышение и руководил бригадой, "он садится за стол где-то в городе и начинает перекладывать бумажки", утверждает Гончаренко.

Представитель "Европейской солидарности" подчеркивает необходимость в сервисе, который занимался бы вопросом мобилизации в Украине.

"Мы создали абсолютно нормальную систему ЦНАПов, а также сервисный центр МВД. Это должен быть нормальный человеческий сервис с гражданскими лицами. Считаю, тогда бы у нас было гораздо меньше этих скандалов. Потому что военных людей отправляют не в профильную для них отрасль", — подытожил Гончаренко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Закарпатский ТЦК отреагировал на сообщение омбудсмена по правам человека об избиении и смерти мобилизованного.

Также "Комментарии" писали о заявлении Волынского областного ТЦК, которые сообщили, что "шутки закончились" и представители военкомата будут открывать огонь на поражение в случае угрозы их жизни.