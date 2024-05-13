Синегубов назвал новую цель российских войска в Харьковской области

Российские оккупационные войска в Харьковской области атакуют небольшими группами по новым направлениям, пытаясь растянуть оборону ВСУ. Это их ключевая задача. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире телемарафона рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Олег Синегубов. Фото из открытых источников

"Наши воины врага по этим направлениям сдерживают. Отбиты за последнее время около 15 вражеских атак. Ситуация довольно тяжелая, однако все абсолютно атаки врага отбивают. Есть увеличение серой зоны, увеличение линии фронта, потому что враг пытается их умышленно растянуть, атакуя небольшими группами по новым направлениям", — заявил глава Харьковщины.

По его словам, "ситуация тяжелая, однако полностью контролируемая воинами ВСУ".

Он также рассказал, что по опасным направлениям продолжается эвакуация жителей. Уже вывезли 5700 человек, сегодня в планах – 1600.

Синегубов также проинформировал, что состоялось заседание Совета обороны области, где были рассмотрены вопросы принудительной эвакуации статусных детей, это дети, имеющие статус сироты или детей, лишенные родительской опеки с опасных территорий. Их сейчас насчитывается около 25. Это Чугуевский, Харьковский, Купянский, Изюмский районы.

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