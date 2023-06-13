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Симоньян назвала четыре условия окончания войны (ВИДЕО)

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян обнародовала свои четыре пункта для окончания войны в Украине

сегодня, 14:44
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Автор:

Slava Kot

Одна из величайших пропагандисток Кремля Маргарита Симоньян назвала четыре условия окончания войны между Украиной и Россией. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter советника министра внутренних дел Антона Геращенко.

Симоньян назвала четыре условия окончания войны (ВИДЕО)

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян. Фото из открытых источников

Российский эксперт приглашенный на шоу Маргарита Симоньян заявил, что Кремлю следует рассмотреть разные сценарии окончания войны, если Россия не победит. Среди предложенных он назвал китайский, бразильский и индонезийский мирные планы.


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По словам Антона Геращенко, это важное изменение в пропагандистской риторике Кремля. Однако Симоньян не понравились такие слова, которые верят только в победу России. Кремлевская пропагандистка назвала четыре условия для завершения войны.

Первым условием Симоньян указала, что оккупированные территории Украины, где прошедший непризнанный международным сообществом референдум, должны остаться в составе РФ. Вторым пунктом рупор Кремля назвал то, что другие регионы, не находящиеся под российской оккупацией, но желающие войти в состав РФ, станут частью России.

Третьим пунктом в списке Симоньян было, по ее словам, "что останется от Украины, не сможет нам угрожать". Вероятно, у пропагандистки были первые озвученные условия Путина, который безосновательно оправдывал нападение на Украину попыткой демилитаризации и денацификации украинских территорий. В последнем условии Маргарита Симоньян обвиняет Украину в подрыве Каховской ГЭС и других не доказанных преступлениях, которые используют пропагандисты и добавляет, что виновные в этих действиях должны быть наказаны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в речи ко Дню России Путин заявил о тяжелом времени для страны.

Также "Комментарии" писали о заградительном отряде РФ, который расстрелял россиян, пытавшихся сбежать с позиций.



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Источник: https://twitter.com/Gerashchenko_en/status/1668145871521710081
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