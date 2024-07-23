Силы обороны вынуждены отступать: почему враг снова добивается успеха на фронте

Российские оккупационные войска не прекращают свое наступление на востоке Украины. При этом Силы обороны сталкиваются с нехваткой вооружения, что усложняет удержание позиций, отметил в эфире 24 канала военный эксперт Роман Свитан.

Война в Украине

По его словам, у российских захватчиков есть четкая задача выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, используя все имеющиеся ресурсы. Именно поэтому, добавил он, оккупанты и пытаются достичь этой цели. Эксперт подчеркивает, что от Курахова до Часового Яра россияне оказывают наибольшее давление.

При этом Свитан отметил, что украинские военные в Донецкой области вынуждены отступать на некоторых участках фронта. В районе Торецкого противник приблизился к высотам, однако украинские Силы обороны смогли остановить их. Впрочем, по мнению Свитана, российские захватчики будут продолжать наступление, применяя авиационные бомбы.

"Из-за нехватки личного состава и средств сдерживания, в частности снарядов и техники, ВСУ приходится отступать с некоторых позиций. Украина еще не получила то количество военных средств, которое ожидала", – подчеркнул эксперт.

По его словам, задержка в поставках оружия от западных партнеров делает невозможным полную остановку российского наступления. Именно поэтому, добавляет он, украинским военным приходится использовать географические преимущества или отступать.

Роман Свитан сообщил, что враг приблизился к Карловке, а с Очеретино двигается в направлении трассы Покровск – Константиновка. Именно поэтому, добавил он, на востоке ситуация остается очень сложной из-за нехватки сил и средств.

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