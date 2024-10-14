Силы обороны в скором времени могут выйти из еще одного ключевого города на Донбассе

Российские захватчики подбираются к Вишневому. Как отмечает военкор Богдан Мирошников – это негативная новость в контексте обороны Селидового.

Как говорит эксперт, российские захватчики на еще на пути, но они продвигаются и медленно доползают в село. Сейчас до него примерно 1 км, что очень мало по дистанции.

"В случае потери Вишневого, враг явно будет продвигаться к последней трассе, соединяющей Селидово с "землей". И вот тогда уже можно будет говорить об уходе нашего гарнизона. А пока все очень "тоненько", — говорит Мирошников.

По его словам, якобы и будут доступны пути в случае потери Вишневого, но только если удастся удержать фланг. В любом случае, добавил он, базовый сценарий – продвижение оккупантов в лобовую пока никто не отменял.

Кроме того, военкор сообщил о непростой ситуации в Нью-Йорке. Там под контролем сил обороны остается полоса глубиной метров 150-200, шириной до 500-700 м.

"Готовьтесь к тому, что вскоре и она будет потеряна, и городок полностью будет оккупирован", — подчеркнул Мирошников.

По его словам, основные события уже разворачиваются в Нелиповке. Теперь это село является важным сдерживающим врага фактором, потому что без контроля над нашим правым флангом Торецка, россияне вынуждены лезть на сам город исключительно в лобовую.

"Уровень потерь при этом заоблачный, а в случае контроля фланга – это можно снизить, потому что тогда уже для нас будут большие риски. Враг в таком случае переключится на наш левый фланг (севернее Майорска-Дружбы), и тогда может создать предпосылки для оперативного окружения Торецка", — подчеркнул Мирошников.

Впрочем, добавил эксперт, пока перспективы именно этого для врага удаленные, да и сам Торецк хоть и продавливается, но в очень медленном темпе.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что враг хочет взять в окружение ВСУ в городе, который является хабом для военных.



