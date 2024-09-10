Силы обороны уничтожили колонну штурмовой техники на горячем направлении (ВИДЕО)

Ранним утром тремя единицами бронированной техники – двумя БМП-2 и одним танком Т-72 противник выдвинулся с территории россии в направлении Украины и, в частности, позиций 92-й отдельной штурмовой бригады. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию 92 ОШБР.

колонна российской техники, фото: скриншот 92 ОШБр

"Наши ребята "горячо" встретили оккупантов: работала артиллерия, противотанкисты, БУБпАК "Ахиллес", подразделения БпЛА штурмовых батальонов, рота огневой поддержки.

Слажено и эффективно казаки дали отпор", – отмечают военные. По результатам работы Сил обороны Украины вся вражеская техника была уничтожена в этом бою.





Ранее портал "Комментарии" сообщал:

ВСУ впервые сбили высотный разведывательный дрон на высоте более 3620 метров (ВИДЕО)

Украинские военные смогли выследить и сбить вражеский разведывательный дрон на высоте более 3 с половиной километров. Об этом сообщили в 3-й отдельной танковой Железной бригаде, передает портал "Комментарии".

"Это произошло 7 сентября над Харьковщиной. Как только засекли вражеский БПЛА "Орлан-10", в заданный район помчалась группа "Ворон" зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона. Во взаимодействии с собратьями-пограничниками определили курс и высоту цели. На месте один воин подготовил к работе, затем вступили в действие еще два члена экипажа охотников за разведывательными "крыльями" оккупационных войск.

Охота была сверхсложной. Во-первых, высота — более трех километров; во-вторых, "Орлан" постоянно менял направление и высоту. Но благодаря мастерству и слаженным действиям группы Ворон беспилотник-разведчик догнали на высоте 3620 метров и уничтожили. На видео — финальный момент атаки", — говорится в сообщении.

Видео воздушной дуэли – по ссылке.