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Силы обороны начали осторожный выход из участка, где могут попасть в клещи

ВСУ отходят с участка на берегу реки Волча, где враг пытается закрыть клещи

сегодня, 14:29
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Ткачик Олеся

Из-за угрозы оцепления украинские военные начали постепенный выход из опасного участка на восточном берегу реки Волча в Донецкой области, об этом в эфире "Эспрессо" заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

Силы обороны начали осторожный выход из участка, где могут попасть в клещи

Война в Украине

По его информации, украинские подразделения, расположенные в районе треугольника Карловка – Невельское – Красногоровка, оказались под угрозой оцепления после захвата Невельского и продвижения противника в сторону Красногоровки.

Хотя потенциал противника не достаточно мощный для быстрого окружения, отметил эксперт, сейчас осуществляется планомерный и осторожный выход украинских сил из этой зоны.

"Сейчас происходит рациональный и постепенный вывод наших подразделений из этого участка, расположенного на восточном берегу реки Волча. Угрозы были понятны раньше, и надеюсь, что Генштаб также их осознает и понимает риски. Однако знаю, что наши подразделения обычно выходят почти в последний момент ", — подчеркнул Згурец.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российские захватчики не могут выровнять свою линию фронта. Эксперты считают, что оккупанты хотели бы этого, чтобы иметь возможность окапываться с приближением осеннего сезона. По их словам, оккупанты хотели захватить Покровск, Нью-Йорк, Торецк, Часов Яр, Курдюмовку, Клещиевку, Белогоровку. Впрочем, наступательный потенциал россиян сбит, и вместо трех направлений, на которых россияне сконцентрировали свои усилия в начале лета, сейчас они фактически сконцентрировались на одном направлении, Покровском, но и там прекратили движение.




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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-vidbuvaetsya-postupove-vivedennya-nashikh-pidrozdiliv-zi-skhidnogo-berega-richki-vovcha-zgurets
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