Силы обороны могут оказаться в окружении: в ВР рассказали о крайне сложной ситуации на фронте

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Ткачик Олеся
На Кураховском направлении ситуация крайне сложная, об этом заявил народный депутат, секретарь комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в эфире "Эспрессо".
Война в Украине
Впрочем, по его словам, может быть еще один вариант действий – контрнаступление, которое заставит врага отойти, и как результат – "мешок" будет разбит.
Нардеп добавил, что на фронте заметен дефицит резервов у противника, но это не делает ситуацию менее угрожающей отдельным участкам. По его словам, враг создал выступ шириной около 20 километров, но положительным является то, что россияне не могут развернуть наступление одновременно на нескольких направлениях, что указывает на нехватку сил.
Однако, подчеркивает Костенко, ситуация на фронте остается сложной и нужно быть осторожными, чтобы не допустить окружения подразделений.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российские захватчики зашли в Горняк.
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