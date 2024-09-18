Силы обороны могут оказаться в окружении: в ВР рассказали о крайне сложной ситуации на фронте

На Кураховском направлении ситуация крайне сложная, об этом заявил народный депутат, секретарь комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в эфире "Эспрессо".

Война в Украине

"В направлении Горняка образовался такой мешок, который действительно достаточно сложный. И там нужно делать все, чтобы противник не вышел на Горняк, потому что часть наших войск будет в окружении. Поэтому здесь сейчас нужна достаточно ювелирная работа нашего командования по управлению войсками, по обеспечению войск для того, чтобы если мы будем видеть, что противник все-таки будет продавливать и двигаться в сторону Горняка, нужно будет выровнять эту дугу и отойти", — отметил он. нардеп.

Впрочем, по его словам, может быть еще один вариант действий – контрнаступление, которое заставит врага отойти, и как результат – "мешок" будет разбит.

"За счет того, что мы видим, что в последнее время у нас очень сложно получается выравнивать ситуацию, я думаю, что надо быть осторожным, чтобы эти подразделения не попали в окружение", — сказал Костенко.

Нардеп добавил, что на фронте заметен дефицит резервов у противника, но это не делает ситуацию менее угрожающей отдельным участкам. По его словам, враг создал выступ шириной около 20 километров, но положительным является то, что россияне не могут развернуть наступление одновременно на нескольких направлениях, что указывает на нехватку сил.

Однако, подчеркивает Костенко, ситуация на фронте остается сложной и нужно быть осторожными, чтобы не допустить окружения подразделений.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российские захватчики зашли в Горняк.



