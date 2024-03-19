Силы обороны могли разбить войска окупантов еще осенью 2022 года. Что пошло не так

В сентябре 2022 года был шанс, что Силы обороны могут разбить войска российских захватчиков, вошедших в Украину на так называемую "специальную военную операцию". Как отметил Евгений Дикий, украинские военные приближались к этой цели, потому российский диктатор все же принял решение о проведении тотальной мобилизации. И именно тогда, отмечает эксперт, Украина должна была принять такое же решение.

Евген Дикий

По его словам, у России есть гораздо большие силы и чтобы победить ее меньшим контингентом нужно иметь тотальное технологическое преимущество. Однако у Украины такого преимущества над врагом нет. Дикий отмечает, что Украина и РФ воюют примерно на одном технологическом уровне. По его словам, в таких условиях нельзя выставлять одного украинского бойца против десяти оккупантов. Поэтому, подчеркнул эксперт, количество бойцов в украинской армии должно быть одинаковым с российской.

Дикий напомнил, что еще осенью 2022 года в России в ряды оккупационных войск сумели мобилизовать 450 тыс человек, а в 2023 году призвали еще полмиллиона. То есть, подчеркнул ветеран войны, всего противник набрал в ряды своей армии миллион людей.

Именно поэтому, добавил Дикий, те 500 тыс. украинцев, о мобилизации которых еще в прошлом году говорили в Генштабе, являются критическим минимумом.

"Это то, что нужно было по состоянию на позавчера",

– подчеркнул эксперт.

После мобилизации этого количества мужчин, добавил Дикий, ежемесячно нужно набирать в армию хотя бы еще по 20 000 мужчин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению западных журналистов, украинская армия истощена после неудачного контрнаступления в 2023 году. Военные нуждаются в пополнении, однако власти не хотят принять политическое решение и продолжить мобилизацию.