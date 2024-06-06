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"Силовая мобилизация": в Минобороны рассказали, действительно ли есть случаи в Украине

Часть видео с соответствующими инцидентами являются постановочными, но есть случаи и с реальной жизни

сегодня, 14:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Украине не прекращается мобилизация населения, чтобы дать отпор российской агрессии. Как передает портал "Комментарии", спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин прокомментировал в эфире общенационального телемарафона случаи "силовой мобилизации", видео которых время от времени попадает в сеть.

"Силовая мобилизация": в Минобороны рассказали, действительно ли есть случаи в Украине

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

В частности, по его словам, часть таких видео – постановочные, которые делают специально для российской пропаганды. Однако, иногда подобные ситуации случаются и на самом деле.                                                                             

"Очень много представителей ТЦК – это участники боевых действий, часть из них с ранениями. И да, есть иногда и случаи превышения полномочий, каждый такой случай рассматривается отдельно. В любом случае, Минобороны не терпит превышения полномочий представителями ТЦК и СП. Ведется работа, чтобы все мероприятия проходили максимально корректно", — высказался Лазуткин.

Читайте также на портале "Комментарии" — скоро будет месяц после вступления в силу законодательных нововведений касательно мобилизации. В парламенте дискутируют на тему увеличения срока обновления данных для военнообязанных (с 60 дней до 150), понемногу налаживается ситуация с приложением "Резерв+", а какие-то моменты утрясают на ходу правительственными постановлениями. Что на данный момент можно сказать о мобилизационных процессах в Украине и их перспективах? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — Зеленский сделал заявление об увеличении мобилизации.




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Обсуждения

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Амінь тцк

сегодня, 14:04

Міноборони це лжива організація яка одніє лапою воює проти рашки, а другою проти Українців! До біса ваші тцк будемо відбиватись!


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