Сильные взрывы в Бердянске, а теперь и Мелитополе: что известно

Во временно оккупированных Бердянске и Мелитополе Запорожской области сегодня раздались сильные взрывы. Местные жители в пабликах делятся информацией, что канонада не стихала в течение получаса. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Взрывы. Фото: из открытых источников

"В пока оккупированном Мелитополе громко. Жители сообщают о очереди взрывов, которые уже в течение получаса слышны в разных районах города", — сообщил глава Мелитополя Иван Федоров.

Как отмечают местные СМИ, иногда даже окна трясутся.

С утра 11 декабря гремели взрывы и во временно захваченном Бердянске Запорожской области. По данным местных пабликов, бердянцы говорят, что взрывы за городом продолжаются. Их уже больше 20. Говорят, что взрывы необычно громкие. Слышно даже в помещении.

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