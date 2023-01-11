Сильные слова Зеленского на вручении "Золотого глобуса". Третьей мировой войны не будет



















Во время церемонии вручения "Золотых глобусов" зрители могли послушать выступление президента Украины. Владимир Зеленский в откровенных словах сказал, какой будет судьба Украины в будущем. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на украинские СМИ.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Премию "Золотой глобус" получил Стивен Спилберг и его фильм "Фабельманы". Во время гала-концерта в честь церемонии награждения было многое, но больше всего эмоций вызвала речь президента Украины Владимира Зеленского.

Анонсировал выступление Владимира Зеленского актер Шон Пенн, несколько раз посещавший Украину и встречавшийся с президентом.

Зеленский отметил, что война против Российской Федерации еще не закончилась, но уже известно, кто выйдет победителем из этой битвы. Президент Украины вспомнил награждение кинопремии в 1944 году, когда еще продолжалась война, однако все знали, кто победит.

"Сейчас мы в 2023 году, война в Украине еще не закончилась… но уже понятно, кто победит. Впереди еще битвы и слезы, но точно могу сказать, кто был лучше в прошлом году, это были вы. Свободные люди свободного мира, те, кто объединился вокруг свободной украинской нации в нашей совместной борьбе за свободу, демократию, право жить, любить, дарить жизнь", – сказал Зеленский.

Украинский лидер заверил, что его страна остановит агрессию России, а в следующую мировую войну удастся избежать.

"Третьей мировой войны не будет, это не трилогия. Украина остановит российскую агрессию на нашей земле", – говорит президент Украины.

Посмотреть выступление Владимира Зеленского на вручении "Золотого глобуса" можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский подписал указ о санкциях для 199 деятелей культуры.

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