logo

BTC/USD

17478.65

ETH/USD

1336.41

LTC/USD

81.72

USD/UAH

40.30

EUR/UAH

42.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Сильные слова Зеленского на вручении "Золотого глобуса". Третьей мировой войны не будет
commentss НОВОСТИ Все новости

Сильные слова Зеленского на вручении "Золотого глобуса". Третьей мировой войны не будет

Владимир Зеленский заверил, что война в Украине это не трилогия и не продолжение Второй мировой, ведь уже все знают кто победит.

сегодня, 12:26
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot








Во время церемонии вручения "Золотых глобусов" зрители могли послушать выступление президента Украины. Владимир Зеленский в откровенных словах сказал, какой будет судьба Украины в будущем. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на украинские СМИ.

Сильные слова Зеленского на вручении "Золотого глобуса". Третьей мировой войны не будет

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Премию "Золотой глобус" получил Стивен Спилберг и его фильм "Фабельманы". Во время гала-концерта в честь церемонии награждения было многое, но больше всего эмоций вызвала речь президента Украины Владимира Зеленского.

Анонсировал выступление Владимира Зеленского актер Шон Пенн, несколько раз посещавший Украину и встречавшийся с президентом.

Зеленский отметил, что война против Российской Федерации еще не закончилась, но уже известно, кто выйдет победителем из этой битвы. Президент Украины вспомнил награждение кинопремии в 1944 году, когда еще продолжалась война, однако все знали, кто победит.

"Сейчас мы в 2023 году, война в Украине еще не закончилась… но уже понятно, кто победит. Впереди еще битвы и слезы, но точно могу сказать, кто был лучше в прошлом году, это были вы. Свободные люди свободного мира, те, кто объединился вокруг свободной украинской нации в нашей совместной борьбе за свободу, демократию, право жить, любить, дарить жизнь", – сказал Зеленский.

Украинский лидер заверил, что его страна остановит агрессию России, а в следующую мировую войну удастся избежать.

"Третьей мировой войны не будет, это не трилогия. Украина остановит российскую агрессию на нашей земле", – говорит президент Украины.

Посмотреть выступление Владимира Зеленского на вручении "Золотого глобуса" можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский подписал указ о санкциях для 199 деятелей культуры.

Также "Комментарии" писали о мировых политиках и том, как выглядели они в молодые годы.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vJjtIn1h5Zc&ab_channel=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%97%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
Теги:
comments

Обсуждения

54645

сегодня, 13:51

НАЙДИ И РАЗДЕНЬ ГОРЯЧУЮ КРАСОТКУ СЕГОДНЯ НОЧЬЮ!----- https://paply.org/krasotky

Ігор

сегодня, 12:46

Обнадійливі слова з вуст Зе-Ассада. Поки цей бородатий малюк (стилізований під диктаторів і терористів) у владі, поки для світу зберігається небезпека, проти якої він заспокоює. Не тримайся він як Ассад за владу Україна уникла б долі Сірії.

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!