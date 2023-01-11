Сильные слова Зеленского на вручении "Золотого глобуса". Третьей мировой войны не будет

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Slava Kot
Во время церемонии вручения "Золотых глобусов" зрители могли послушать выступление президента Украины. Владимир Зеленский в откровенных словах сказал, какой будет судьба Украины в будущем. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на украинские СМИ.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Премию "Золотой глобус" получил Стивен Спилберг и его фильм "Фабельманы". Во время гала-концерта в честь церемонии награждения было многое, но больше всего эмоций вызвала речь президента Украины Владимира Зеленского.
Анонсировал выступление Владимира Зеленского актер Шон Пенн, несколько раз посещавший Украину и встречавшийся с президентом.
Зеленский отметил, что война против Российской Федерации еще не закончилась, но уже известно, кто выйдет победителем из этой битвы. Президент Украины вспомнил награждение кинопремии в 1944 году, когда еще продолжалась война, однако все знали, кто победит.
Украинский лидер заверил, что его страна остановит агрессию России, а в следующую мировую войну удастся избежать.
Посмотреть выступление Владимира Зеленского на вручении "Золотого глобуса" можно ниже:
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский подписал указ о санкциях для 199 деятелей культуры.
Также "Комментарии" писали о мировых политиках и том, как выглядели они в молодые годы.
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Ігор
сегодня, 12:46
Обнадійливі слова з вуст Зе-Ассада. Поки цей бородатий малюк (стилізований під диктаторів і терористів) у владі, поки для світу зберігається небезпека, проти якої він заспокоює. Не тримайся він як Ассад за владу Україна уникла б долі Сірії.