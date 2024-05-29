Силам обороны теперь будет сложнее уничтожать российскую авиацию: причины

На третий год войны на российских аэродромах стали устанавливать защитные ангары для авиации. Например, такие ангары начали строить на аэродроме Мариновка в Волгоградской области.

Защитный ангар

"В целом, ничего хорошего. Теперь уничтожать российскую авиацию будет сложнее. И тут следует отметить парадоксальность ситуации", — заявил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, правда в том, что если бы Украина имела возможность наносить удары по российским аэродромам на территории России с 2022 года, то по состоянию на вторую половину 2024-го у РФ уже не было бы никаких ВКС.

Но, говорит эксперт, как только Украина приблизилась, наконец-то, к возможности получения разрешения на такие удары, у России стали появляться защитные ангары для авиации.

То есть, подчеркнул Коваленко, террористической России понадобилось почти 3 года, чтобы прийти к необходимости данной концепции, равно как и западным партнёрам, понадобилось почти 3 года, чтобы заговорить о праве наносить удары по территории России.

"И те, и другие — полнейшие тормоза, но адаптироваться и выживать в таких условиях – нам", - заявил Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что среди союзников Украины идут активные дискуссии по повод того, давать Киеву разрешение бить западным оружием по территории РФ или нет. Ранее категорически против этого выступали в Германии и США. Они даже якобы угрожали Киеву прекратить поставки ракет, если ВСУ их ослушаются. Тем не менее, похоже, что ситуация начала меняться. В частности, в Германии уже допускают, что могут дать такое разрешение, но с определенными ограничениями.



