Сила и несокрушимость: как изменились Сухопутные войска Украины с начала широкомасштабной агрессии РФ

Сегодня, 12 декабря, отмечается День Сухопутных войск Украины. Как изменился этот род войск с начала широкомасштабной российской агрессии? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

ВСУ. Фото: из открытых источников

Сравнивать образ украинской армии и ее Сухопутных сил следует с 2014 года

Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович отмечает, что Сухопутные войска – это наиболее многочисленный вид Вооруженных сил Украины. И сейчас именно на нем лежит основная тяжесть по защите нашей страны от российской агрессии. Хотя этими словами, акцентирует эксперт, мы, безусловно, не хотим обидеть других представителей Сил обороны Украины. Каждый делает свой значительный вклад в грядущую победу.

"Сравнивать образ украинской армии и ее Сухопутных сил, пожалуй, следует с 2014 года. Тогда, как мы помним, российская армия с довольно незначительными силами смогла нам создать проблемы на Донбассе. А теперь мы успешно сражаемся с противником, который превосходит нас как минимум численно и материально. Это и есть самая высокая оценка боевых качеств наших бойцов", – уверен Денис Попович.

По его словам, сейчас Украина располагает наиболее сильной армией Европы.

"Конечно, нам еще нужны современные самолеты, дальнобойное вооружение, необходимо усиление ПВО, – подчеркивает эксперт. – Но самыми главными качествами – выучка, боевой дух и боевой опыт – ВСУ в целом и Сухопутные войска в частности уже располагают".

Профессиональная подготовка наших воинов выросла в разы

Сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа", военный эксперт Дмитрий Снегирев считает крайне важным, что был увеличен не только количественный, но и качественный состав Сухопутных войск – основой структурной единицы ВСУ.

"Улучшилось общее материально-техническое обеспечение наших вооруженных сил, значительно вырос оборонный бюджет. Заработал социальный лифт. Командиры низового звена, которые непосредственно задействованы в боевых действиях, имеют возможность профессионального роста. Всё зависит от личностно-волевых качеств. В этом смысле война дает определенные возможности. И, конечно, важнейшим обновлением стало создание бригад территориальной обороны. Это мощный компонент в моменте противостояния российской агрессии и улучшения общей обороноспособности нашей страны", – подчеркивает Дмитрий Снегирев.

Он акцентирует, что профессиональная подготовка наших воинов выросла в разы. Ведь ее они проходят не только на территории Украины, но и в странах Европы. Овладевая новейшими средствами военной техники и средств поражения, которые передаются странами НАТО другими нашими стратегическими партнерами.

"То есть, – продолжает эксперт, – имеем расширенный характер военно-технической помощи не только в моменте перевооружения ВСУ (военная техника, артиллерия, боеприпасы, средства ПВО, индивидуальной защиты, связи, полевые госпитали, антидроновое оборудование, собственно дроны и так далее), но и в ракурсе улучшения профессионализма наших воинов. То есть, происходит качественное перевооружение ВСУ, включая Сухопутные войска, причем не только образцами западной техники, но и отечественной".

Плюс – значительно улучшена координация между Украиной и партнерами, а также внутри наших вооруженных сил.

"Происходит мощный переход украинской армии в моменте планирования операций (даже на тактическом уровне, не говоря уж об оперативном и стратегическом) к стандартам НАТО. Отказ от советской школы, явно проигрывающей западной. Что ярко было продемонстрировано во время деоккупации Харьковской и Херсонской областей. Речь, – поясняет Дмитрий Снегирев, – о каскадном характере наступательных действий, когда сперва уничтожаются склады, штабы, логистические цепочки противника, а потом идет наступление. Это снижает количество жертв в рядах наступающей стороны, а также среди гражданского населения. Мы не сносим обстрелами города вместе с людьми, как делают рашисты, а вынуждаем противника совершать очередные "жесты доброй воли", как россияне называют свое отступление".

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