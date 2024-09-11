Си больше не играет в нейтралитет: какую помощь Россия получает от Китая

Несмотря на уговоры и предупреждения западных стран, официальный Пекин продолжает наращивать военно-техническое сотрудничество с Россией. Это происходит в различных направлениях. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Аналитики приводят заявление заместителя государственного секретаря США Курта Кэмпбелла, который отметил, что КНР оказывает российской оборонной промышленности "очень существенную" поддержку в обмен на секретные российские военные технологии.

По его словам, Китай не просто поставляет в Россию продукцию двойного назначения, но и прилагает "значительные усилия, чтобы помочь поддерживать, развивать и диверсифицировать элементы российской военной машины". В ответ Россия отправляет в КНР подводные лодки, авиационные разработки и ракетные технологии, которыми ранее неохотно делилась с Пекином.

В ISW обращают внимание, что официальные лица КНР во главе с Си Цзиньпенем продолжают делать вид, что они нейтральные и никак не способствуют тому, чтобы российская военная машина в войне против Украины набирала обороты. Пекин продолжает отрицать поддержку российских военных усилий. На публике Китай заявляет, что остается "беспристрастным" в своей позиции относительно войны России в Украине и призывает стороны к переговорам и мирному урегулированию.

Эксперт ы говорят, что заявление Кэмпбелла прозвучало на фоне международных военно-морских учений "Океан-2024", которые сейчас проходят в Тихом и Северном Ледовитом океанах, а также Средиземном, Каспийском и Балтийском морях. Их возглавляет Россия.

Накануне учений российский диктатор Владимир Путин обвинил США в давлении на Россию и КНР, что вызвало необходимость проведения совместных военно-морских учений.

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