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Швейцария перед Саммитом мира приняла неожиданное решение по Украине

Перед Саммитом мира Швейцария заблокировала решение о помощи Украине.

сегодня, 08:30
Автор:
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Slava Kot
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3 июня в верхней палате парламента Швейцарии прошло голосование по выделению помощи Украины в размере 5 млрд. швейцарских франков (5,5 млрд. долларов). Швейцарские политики большинством голосов отвергли помощь Украине. Это произошло почти за две недели до Саммита мира, который пройдет в Швейцарии.

Швейцария перед Саммитом мира приняла неожиданное решение по Украине

Швейцария оотклонила пакет помощи Украине. Фото из открытых источников

В апреле отдельный парламентский комитет поддержал пакет безопасности Швейцарии и обеспечения мира в Европе из-за российской агрессии против Украины. Основная помощь для Украины предусматривала реконструкцию и ремонт инфраструктуры, пострадавших от войны.

Уже в июне швейцарские парламентарии голосовали за этот крупный пакет в 15 млрд франков, который состоял из 10 млрд франков для швейцарских военных целей, а еще 5 млрд франков должны были быть отправлены в помощь Украине. Однако документ поддержали только 15 депутатов, в то время как 28 голосов было против.

Такое решение в Швейцарии объяснили тем, что пакет помощи Украине нарушает положение о "долговом тормозе", то есть лимит, установленный для заимствований в нейтральные страны. Решение верхней палаты парламента Швейцарии об отклонении пакета помощи Украине произошло за две недели до Саммита мира, куда приглашены более 100 стран.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что важная страна объявила о своем отсутствии на Саммите мира. Такое решение было принято из-за того, что на мирный саммит не пригласили Россию.

Также "Комментарии" писали о заявлении президента Украины Владимира Зеленского, который сказал, что не только Россия пытается сорвать Саммит мира в Швейцарии.




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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/switzerlands-upper-house-rejects-5-bln-swiss-franc-aid-plan-ukraine-2024-06-03/
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