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Швейцария объяснила, почему приняла участие во встрече Китая и Бразилии по "плану мира в Украине"

Позиция Швейцарии остается абсолютно четкой: любое решение в ответ на полномасштабную военную агрессию России против Украины должно полностью уважать международное право

сегодня, 15:35
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Кравцев Сергей

Швейцария действительно присутствовала на встрече Китая и Бразилии относительно "мирного плана по Украине", но была там, как наблюдатель. При этом страна никаких коммюнике не подписывала и свою позиция относительно мирного урегулирования российско-украинской войны не пересматривала. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сделал посол Швейцарии в Украине Феликс Бауманн.

Швейцария объяснила, почему приняла участие во встрече Китая и Бразилии по "плану мира в Украине"

Швейцария. Фото: из открытых источников

"Прежде всего, Швейцария не присоединилась и не подписала никаких коммюнике после встречи, которую провели Китай и Бразилия на прошлой неделе на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Во-вторых, мы были на встрече, но в качестве наблюдателей. И третий важный пункт: Швейцария не изменила своей позиции", – отметил дипломат.

По его словам, позиция Швейцарии остается абсолютно четкой: любое решение в ответ на полномасштабную военную агрессию России против Украины должно полностью уважать международное право, Устав ООН и, в частности, территориальную целостность и суверенитет Украины.

Но посол добавил, что, по мнению Швейцарии, стоит рассматривать все мирные планы, в которых указаны все основополагающие принципы международного права. 

"И именно это было в итоговом коммюнике Первого глобального саммита мира в Украине, состоявшегося в Швейцарии в июне. Этот саммит был построен на предыдущих дискуссиях на основе украинской Формулы мира и других мирных предложений, которые соответствуют международному праву и Уставу ООН", – сказал Бауманн.

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