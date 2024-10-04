Швейцария объяснила, почему приняла участие во встрече Китая и Бразилии по "плану мира в Украине"

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Кравцев Сергей
Швейцария действительно присутствовала на встрече Китая и Бразилии относительно "мирного плана по Украине", но была там, как наблюдатель. При этом страна никаких коммюнике не подписывала и свою позиция относительно мирного урегулирования российско-украинской войны не пересматривала. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сделал посол Швейцарии в Украине Феликс Бауманн.
Швейцария. Фото: из открытых источников
По его словам, позиция Швейцарии остается абсолютно четкой: любое решение в ответ на полномасштабную военную агрессию России против Украины должно полностью уважать международное право, Устав ООН и, в частности, территориальную целостность и суверенитет Украины.
Но посол добавил, что, по мнению Швейцарии, стоит рассматривать все мирные планы, в которых указаны все основополагающие принципы международного права.
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