Еще одна страна присоединилась к "мирному плану" Китая и Бразилии по завершению войны в Украине

Южноафриканская республика (ЮАР) поддерживает "мирный план" по урегулированию российско-украинской войны, который предложили Китай и Бразилия. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса по итогам встречи с лидером КНР Си Цзиньпином, сообщает CCTV.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса. Фото: из открытых источников

Лидер ЮАР отметил, что Южная Африка поддерживает предложенный Китаем и Бразилией консенсус из шести пунктов для урегулирования конфликта в Украине.

"Между Китаем и ЮАР установлен высокий уровень политического доверия. Между странами существует глубокая традиционная дружба. Наши позиции и цели по многим вопросам совпадают", — сказал Рамафоса.

Глава ЮАР находится с официальным визитом в Китае. Там он планирует принять участие в Саммите форума китайско-африканского сотрудничества, который пройдет с 4 по 6 сентября.

Читайте также на портале "Комментарии" — Китай обратился с призывом к другим странам поддержать его "мирный план" окончания войны в Украине, который был создан совместно с Бразилией. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление специального представителя Китая по Евразии Ли Хуэя.

Как сообщает The Washington Post, Ли Хуэй заявил, что другие страны должны поддержать "мирный план" Китая. Специальный представитель Китая назвал три страны Глобального юга, близкие к китайской позиции окончания войны в Украине – Бразилию, Индонезию и Южную Африку. По его словам, эти страны являются "важными силами в содействии мировому миру".

"Они поддерживали связь как с Россией, так и с Украиной и остаются привержены политическому урегулированию кризиса путем диалога и переговоров", — сказал Ли.

Китай отказался участвовать на Саммите мира в Швейцарию, мотивируя это отсутствием там России. Президент Украины Владимир Зеленский перед началом мирного саммита обвинил Пекин, указав, что Китай убеждает другие страны не ехать на мирную конференцию в Швейцарию, а призывает присоединиться к собственному "мирному плану".



