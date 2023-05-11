Швеция отказала предоставить Украине истребители Gripen: почему это хорошая новость

Шведский истребитель Gripen. Фото из открытых источников

Отказ в поставке военной техники для Украины является болезненной темой, особенно если это касается необходимых для защиты и атак истребителей. Однако в этот раз это может быть хорошим сигналом. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Defense Express.

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Министр обороны Швеции Пол Йонсон в эфире национального телеканала SVT заявил, что его страна не сможет отправить Украине свои истребители Gripen. Причиной такого решения шведский чиновник указывает на недостаточное количество боевых самолетов для собственного пользования и добавил, что, несмотря на это, Швеция сосредоточится на обучении украинских солдат и обслуживании переданной ранее техники.

Это уже второй отказ от Швеции. В феврале Украина направила официальный запрос с просьбой получить истребители JAS 39 Gripen.

Несмотря на отказ предоставить истребители аналитики с портала Defense Express, считают это положительным шагом и приводят два аргумента.

Согласно первому, ВВС Швеции имеют на вооружении 96 истребителей Gripen. Однако вероятно часть из этих истребителей находится не в боевой готовности, ведь популярные F-16 во многих армиях мира, в том числе и США, имеют уровень технической готовности на уровне 60-70% от общего количества авиапарка. Таким образом, для этих боевых самолетов необходимо создать соответствующую инфраструктуру в Украине и постоянно обеспечивать необходимыми деталями. В условиях активного использования Украиной самолетов во время войны и малой материальной базы это может привести к большим затратам и малой пользе.

Второй положительной причиной отказа Defense Express называет безальтернативность F-16. Таким образом союзники Украины столкнутся с идеей того, что единственным самолетом, который можно будет отправить, является истребитель F-16.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский пилот Karaya объяснил , почему Украине нужны только истребители F-16.

Также "Комментарии" писал о Польше, вызвавшей российского посла из-за нападения истребителя РФ на их самолет.