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Штурмовые группы россиян прорвали оборону ВСУ: стало известно направление

Штурмовые группы россиян проникли в боевые порядки ВСУ на одном направлении

сегодня, 13:55
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Кравцев Сергей

Штурмовые группы российских оккупантов проникли в боевые порядки украинских военных на Торецком направлении. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает официальный канал оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица") в Telegram. 

Штурмовые группы россиян прорвали оборону ВСУ: стало известно направление

Российские войска. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что за прошедшие сутки на Краматорском и Торецком направлениях противник атаковал позиции сил обороны в Часовом Яру, Торецке и неподалеку Белой Горы.

Как проинформировали в ОСУВ "Хотртица", для перемещения личного состава с целью наступления в направлении Щербиновки враг применил автомобильную технику, которая была уничтожена.

"Продолжаются мероприятия по выявлению, локализации и уничтожению штурмовых групп противника, которые инфильтрировались в наши боевые порядки", — говорится в сообщении.

Кроме того, говорится, что на Покровском направлении противник проводил наступательные действия в районах Миролюбовки, Проминя, Нововасильевки, Зеленого, Котлиного. Продолжались тяжелые бои в Лисовке, Даченском, Шевченко и Петропавловке.

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Также издание "Комментарии" сообщало – пока в США разводят руками относительно новых пакетов помощи Украине, потому что не уверены, что вся новая помощь полностью будет доставлена в Украину до даты окончания полномочий нынешней администрации 20 января, российская оккупационная армия атакует практически по всему фронту. Самое горячее Покровское направление. Гремит Торецк, продолжаются интенсивные наступательные действия противника на Кураховском и Купянском направлениях, а также в районе Часового Яра. Чего в ближайшем будущем ждать от российско-украинской войны, ситуации в ней и вокруг нее? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.




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