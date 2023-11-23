Штурм окупантов под Авдеевкой: эпическое видео боя глазами воинов ВСУ



















Украинский журналист Юрий Бутусов обнародовал видео боя под городом Авдеевка Донецкой области между российскими захватчиками и штурмовой группой украинского кинорежиссера, военнослужащего Олега Сенцова. Эпическое видео боя, состоявшееся в октябре этого года, Бутусов опубликовал на своем YouTube-канале.

В сети выложили видео боя между оккупантами и бойцами ВСУ под Авдеевкой. Фото - скрин из видеосюжета

Журналист посоветовал своим подписчикам посмотреть видео, чтобы осознать, как это быть украинским военнослужащим, воюющим на передовых позициях.

"Советую просмотреть это тяжелое и, возможно, для кого-то длительное (33 минуты) видео от воинов 47-й ОМБр. Это кадры штурма российскими войсками наших позиций на рассвете одного из дней этой осени под Авдеевкой. Следует пересмотреть всем, кто хочет понять, что такое быть украинским военным, который на "нуле" сегодня защищает нашу страну на одном из самых горячих участков фронта", — прокомментировал Юрий Бутусов опубликованный ролик.

По словам журналиста, на кадрах задокументирован "только один эпизод этой страшной войны, которую ведет против нас враг".

"Но для наших защитников это ежедневная работа, за которую, к сожалению, многим приходится отдавать свою жизнь", — отметил Юрий Бутусов.

Журналист также рассказал, что все воины, участвовавшие в снятом на видео бою, остались живы.

"Хочу обратить внимание на то, как наши защитники относятся к раненым и как, в свою очередь, ранены — к своим собратьям в тяжелых боевых ситуациях. Одни готовы выносить раненых на себе. А другие просят дать им автомат и оставить в окопе один на один с врагом", – прокомментировал Бутусов один из эпизодов задокументированного боя.

Ранее портал "Комментарии" писал, что находящийся в Авдеевке Донецкой области военнослужащий Вооруженных сил Украины рассказал, что российские оккупанты продолжают наступать на город, местами им удается продвигаться.

