Штурм окупантов под Авдеевкой: эпическое видео боя глазами воинов ВСУ

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Марьян Ощановский
Украинский журналист Юрий Бутусов обнародовал видео боя под городом Авдеевка Донецкой области между российскими захватчиками и штурмовой группой украинского кинорежиссера, военнослужащего Олега Сенцова. Эпическое видео боя, состоявшееся в октябре этого года, Бутусов опубликовал на своем YouTube-канале.
В сети выложили видео боя между оккупантами и бойцами ВСУ под Авдеевкой. Фото - скрин из видеосюжета
Журналист посоветовал своим подписчикам посмотреть видео, чтобы осознать, как это быть украинским военнослужащим, воюющим на передовых позициях.
По словам журналиста, на кадрах задокументирован "только один эпизод этой страшной войны, которую ведет против нас враг".
Журналист также рассказал, что все воины, участвовавшие в снятом на видео бою, остались живы.
Ранее портал "Комментарии" писал, что находящийся в Авдеевке Донецкой области военнослужащий Вооруженных сил Украины рассказал, что российские оккупанты продолжают наступать на город, местами им удается продвигаться.
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