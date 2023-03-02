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Штурм Бахмута сопровождается информкампанией РФ: нарративы противника

Рашисты хотят деморализовать украинское общество

сегодня, 16:11
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Автор:

Константин Куликов

В ходе обострения битвы за Бахмут российская пропаганда пытается деморализовать украинское общество. Об этом, а также об основных российских нарративах, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передают "Комментарии".

Штурм Бахмута сопровождается информкампанией РФ: нарративы противника

Битва за Бахмут триває

"Сегодня наблюдается чрезмерная активизация российской информационной кампании, сопровождающая штурм Бахмута, — написала в своем телеграм-канале Анна Маляр. — Враг запускает несколько нарративов, направленных на деморализацию нашего общества и военных. В частности: якобы Бахмут не имеет стратегического значения, его оборона не имеет стратегического значения и якобы это политическое решение. Это не так. Военные неоднократно объясняли значение и задачи обороны Бахмута. Решение о ведении боевых действий принимает высшее военное руководство. Дискредитируют военное командование восточного направления. Выкладывают фейковые документы якобы из штаба на Востоке. С целью внушения, демонстрируют "силу" оккупантов и "слабость" защитников, раскрывая якобы известные им планы по Бахмуту обеих воюющих сторон".


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Напомним, что в ВСУ рассказали, есть ли решение о выводе войск из Бахмута, а украинский военный назвал следующую возможную цель противника. По его мнению, следующим населенным пунктом после Бахмута, на который нацелились рашисты, может стать Часов Яр.

Тем временем в Госдуме призвали завершить "специальную военную операцию" и... объявить Украине войну .

"Никаких красных линий по Украине не осталось. И нам нужно заканчивать спецоперацию и начинать войну. С уничтожением средств и объектов коммуникаций, с освещением доставок вооружений, и сделать это нужно было давно", — заявил член комитета Госдумы РФ по обороне Виктор Соболев.




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