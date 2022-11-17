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Штаба оккупантов в Мелитополе больше нет: в Генштабе раскрыли подробности

В Запорожской области враг продолжает нести потери

сегодня, 08:38 comments2039
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Автор:

Кравцев Сергей

Украинские защитники продолжаю уничтожать живую силу противника. В Запорожской области враг продолжает терять своих солдат и офицеров. Так ВСУ нанесли прицельный удар по штабу российских оккупантов в Мелитополе. Уничтожено много живой силы и техники РФ. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщается в обновленной сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

Штаба оккупантов в Мелитополе больше нет: в Генштабе раскрыли подробности

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

"По уточненной информации, 15 ноября в Мелитополе наши воины уничтожили штаб одного из вражеских подразделений", — отметили украинские военные.

В Генштабе также проинформировали о том, что в результате действий Сил обороны в районах населенных пунктов Конские Роздоры, Владовка и Благовещенка были уничтожены: 2 склада боеприпасов; две единицы БМ-21 "Град"; зенитный ракетный комплекс С-300

Кроме того, враг потерял около 100 человек погибшими и ранеными.

В сводке также говорится, за минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Соледар, Невельское, Марьинка и Первомайское в Донецкой области. Враг не прекращает обстреливать позиции ВСУ и населенные пункты неподалеку от линии соприкосновения.

Российские оккупанты нанесли 4 авиационных и 6 ракетных ударов, совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Кроме того, ракетному удару подверглись объекты гражданской инфраструктуры города Запорожье.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов со стороны Беларуси по территории Украины.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы.

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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid027sLbeNqKjKYDVSiJSxiR4i1YyKaThU5BDD1tLNbN1PMfS5EFU2AGHWEvpJu4BqpCl
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