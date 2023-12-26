Шойгу заявил Путину о захвате Марьинки: реакция ВСУ

Министр обороны России Сергей Шойгу лично доложил президенту РФ Владимиру Путину, что российская армия якобы полностью захватила город Марьинка в Донецкой области. В ВСУ опровергли заявление российского министра и сообщили, что бои за город продолжаются.



В ВСУ опровергли информацию о захвате Марьинки. Фото из открытых источников

Сергей Шойгу на встрече с Путиным 25 декабря сообщил о взятии города Марьинка Донецкой области под контроль России. По словам главы Минобороны РФ, контроль над украинским городом отбросит ВСУ, в том числе и артиллерию, что предоставит "дополнительные возможности для дальнейших действий в этом направлении".

На заявления Сергея Шойгу отреагировал спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун, который рассказал, что украинские силы до сих пор в Марьинке, поэтому город не захвачен россиянами.

"Сейчас наши военные находятся в административных границах Марьинки, но город полностью уничтожен. Говорить о полном захвате Марьинки некорректно", — сказал Штупун в эфире телемарафона.

Напомним, что активные бои за Марьинку продолжаются с марта 2022 года. Россияне несколько раз заявляли о полном захвате города, однако украинские силы держали оборонительные позиции в населенном пункте. Последние месяцы позиции ВСУ находились в обороне в западных районах Марьинки. Город, расположенный в 23 км от Донецка, до начала полномасштабного вторжения его населяло почти 10 тыс. человек. Большинство населения были эвакуированы в 2022 году.

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