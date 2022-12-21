Шойгу заговорил о новом наступлении на Украину

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заикнулся о новых наступательных действиях в Украине. Якобы для этого, в частности, и собирают мобилизованных. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на российские СМИ, цитирующие главу Минобороны страны-агрессора во время его выступления на коллегии Минобороны РФ.

Сергей Шойгу. Фото: GettyImages

"Частная мобилизация проведена для стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения дальнейших наступательных действий", — сказал российский министр.

Стоит отметить, что в Минобороны Украины открыто говорят о том, что вторая попытка масштабного наступления на Киев в планах россиян, поскольку у них цель – полное уничтожение Украины. Пока что новых ударных группировок враг не создал, но активно работает в этом направлении, в частности, перебрасывая мобилизованных и военную технику в Беларусь.

Читайте также на портале "Комментарии" — одной из топ-тем уже вторую неделю подряд есть интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного изданию "The Economist". В нём генерал сделал ряд важных заявлений в ракурсе российско-украинской войны. В частности, сообщил, что украинская армия активно готовится к большой военной операции, предупредил, что РФ может снова возобновить наступление в начале будущее года на ряде направлений, охарактеризовал командующего российской оккупационной армией Сергея Суровикина как "держиморду" – традиционного командира времен Петра I, который может ликвидировать подчиненного за неисполнение поставленного приказа. О чем говорят эти заявления? Кому адресованы данные меседжи? Как ситуация в ракурсе военно-технической, дипломатической, политической, финансово-экономической поддержки Украины может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.





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