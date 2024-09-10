Шойгу рассказал, почему Путин передумал прекращать удары по энергетике Украины

Турецко-российские отношения очень плотные и во время очередного диалога Турция выступила с предложением РФ прекратить наносить удары по объектам энергетики, по объектам атомной энергетики Украины. Якобы российский диктатор Владимир Путин на это согласился. Также якобы были договоренности не наносить удары по торговому флоту в Черном море. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью российским пропагандистам рассказал экс-глава Минобороны РФ, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

Сергей Шойгу. Фото: из открытых источников

По словам бывшего министра обороны РФ, Украина от договоренностей якобы отказалась, а Курское наступление ВСУ окончательно сорвало переговоры.

"Турция в своё время предложила не наносить удары по объектам атомной энергетики, Украина от этого отказалась", – сказал Шойгу.

Читайте также на портале "Комментарии" — тема о тайных переговорах между Россией, Украиной и посредниками не впервые всплывает в СМИ и активно обсуждается. В частности, говорилось, что в августе Украина и Россия должны были отправить делегации в Доху для переговоров по заключению исторического соглашения, которое прекратило бы удары по энергетике и энергетической инфраструктуре с обеих сторон. Однако наступление ВСУ на Курской области сорвало все договоренности. Об этом пишет издание The Washington Post, ссылаясь на дипломатов, знакомых с ходом переговоров. Действительно ли были такие переговоры? Почему именно раз становится известно о таких подробностях? Не может ли это быть связано с успешностью действий ВСУ на Курщине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



