Шойгу получил приказ от Путина: у него месяц, чтобы остановить контрнаступление ВСУ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу мог получить приказ от Путина остановить украинское контрнаступление до начала октября. Об этом сообщает Институт изучения войны со ссылкой на источники из Кремля.



Путин приказал Шойгу остановить контрнаступление Украины. Фото из открытых источников

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В ISW отмечают, что Путин дал месяц Шойгу для остановки контрнаступления. Цель такого решения опирается на то, чтобы Россия после этого вернула военную инициативу на фронте и начала свое наступление.

"Российское военное командование, возможно, отдает приказ о непрекращающихся контратаках в надежде заставить украинское контрнаступление достичь пика, даже высокой ценой для российской армии", — пишут в Институте изучения войны.

Аналитики также указывают, что Путин мог предоставить военному командованию РФ приказ усиленно удерживать все оборонные позиции. Цель таких действий создать иллюзию, что украинское контрнаступление не приносит успехов, несмотря на значительную помощь западных союзников.

ISW отмечают, что подобные действия россиян могут быть успешны только в долгосрочной перспективе. Если военные РФ смогут остановить ВСУ от планов деоккупации украинских территорий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия отправила к границе двух украинских областей специальный отряд. Военные РФ пытаются осуществлять диверсионную деятельность вблизи украинской границы.

Также "Комментарии" писали, что у России новая проблема, которую не предусмотрел Владимир Путин. Расходы на войну в Украине для Кремля оказались больше, чем ожидал президент РФ. В новом бюджете они выросли в несколько раз и значительно превышают расходы по социальной сфере.