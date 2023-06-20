Шойгу озвучил свою версию – чем Украина ударит по оккупантам в Крыму и РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу решил вновь прибегнуть к излюбленной практике – угрожать Киеву ударами по "центрам принятия решений". Все из-за того, что якобы российской разведке стало известно о подготовке ВСУ к ударам по оккупированном Крыму и России. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ, цитируя заявление Шойгу.

Сергей Шойгу. Фото: из открытых источников

"По нашим данным, руководство вооруженных сил Украины планирует нанести удары по территории Российской Федерации, включая Крым, ракетами "Хаймарс" и "Сторм Шэдоу", – заявил российский министр.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Сергей Шойгу утверждает, что оккупированный украинский полуостров находится вне зоны боевых действий, поэтому возможные удары по Крыму российское военное руководство расценит, как втягивание в войну США и Великобританию, и ударит в ответ по "центрам принятия решений в Украине".

Также глава минобороны РФ пожаловался, что с 4 июня ВСУ совершили 263 атаки позиций российских оккупантов.

Читайте также на портале "Комментарии" — наступательные действия украинских Сил обороны продолжаются уже около двух недель. Представители американского Института изучения войны (ISW) не исключают, что ВСУ могут временно приостановить продвижение вперед, чтобы пересмотреть свою тактику для будущих операций. В эстонской разведке заняты подсчетом потерянной в боях с россиянами западной техники, а британская сообщает, что оккупационная армия несет значительные потери. Какие выводы можно сделать на данный момент касательно наступательных действий ВСУ? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – Залужный снова обратился к союзникам: Украине нужны самолеты F-16 (ВИДЕО).



