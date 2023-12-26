Шойгу ошеломил заявлением о роли войны для экономики РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал войну с Украиной и наращивание потенциала армии единственно возможным путем развития РФ. Об этом пишет издание The Moscow Times, передает портал "Комментарии".

Шойгу рассказал, зачем воюет РФ. Фото из открытых источников

На заседании селекторного совещания с руководящим составом российских Вооруженных сил Сергей Шойгу заявил, что только благодаря продолжению боевых действий в Украине и расширению армии оккупантов можно достичь социально-экономического развития России.

Министр обороны РФ утверждает, что российская армия якобы постоянно занимает более выгодные позиции и расширяет захваченные территории в Украине.

Сергей Шойгу считает, что российские захватчики "последовательно идут к достижению заявленных целей".

"В складывающейся ситуации министерство обороны продолжает плановую деятельность по строительству прочных, надежных, хорошо оснащенных, мотивированных Вооруженных сил РФ. Только так можно обеспечить мирное социально-экономическое развитие нашей страны", — заявил военный преступник, занимающий должность министра обороны России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин подверг критике мужчин, уклоняющихся от службы в армии. Офицер предложил нежелающим вступать в ряды ВСУ посмотреть на фотографии полностью разрушенного города Марьинка Донецкой области и задуматься над тем, что российские оккупанты могут то же самое сделать с их родным населенным пунктом. Максим Жорин отметил, что населенные пункты, за которые шли бои, уже не отстроить и не восстановить. Как города, добавил майор ВСУ, "они теперь живут только в Google".

