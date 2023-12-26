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Шойгу ошеломил заявлением о роли войны для экономики РФ

Шойгу заявил, что альтернативы войне нет

сегодня, 21:59
Автор:
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Марьян Ощановский
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Министр обороны России Сергей Шойгу назвал войну с Украиной и наращивание потенциала армии единственно возможным путем развития РФ. Об этом пишет издание The Moscow Times, передает портал "Комментарии".

Шойгу ошеломил заявлением о роли войны для экономики РФ

Шойгу рассказал, зачем воюет РФ. Фото из открытых источников

На заседании селекторного совещания с руководящим составом российских Вооруженных сил Сергей Шойгу заявил, что только благодаря продолжению боевых действий в Украине и расширению армии оккупантов можно достичь социально-экономического развития России.

Министр обороны РФ утверждает, что российская армия якобы постоянно занимает более выгодные позиции и расширяет захваченные территории в Украине.

Сергей Шойгу считает, что российские захватчики "последовательно идут к достижению заявленных целей".

"В складывающейся ситуации министерство обороны продолжает плановую деятельность по строительству прочных, надежных, хорошо оснащенных, мотивированных Вооруженных сил РФ. Только так можно обеспечить мирное социально-экономическое развитие нашей страны", — заявил военный преступник, занимающий должность министра обороны России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин подверг критике мужчин, уклоняющихся от службы в армии. Офицер предложил нежелающим вступать в ряды ВСУ посмотреть на фотографии полностью разрушенного города Марьинка Донецкой области и задуматься над тем, что российские оккупанты могут то же самое сделать с их родным населенным пунктом. Максим Жорин отметил, что населенные пункты, за которые шли бои, уже не отстроить и не восстановить. Как города, добавил майор ВСУ, "они теперь живут только в Google".



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Источник: https://t.me/moscowtimes_ru/17999
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сегодня, 22:36

Тому вони і сподіваються на власні сили, а ні випрошують. Це наші програшні командувачі розповідають, що і те і інше не їх справа - їм дайте готове. Ми вже мали такий "патріотизм" Вакарчука. Йому доручали серйозно займатись і рятувати Україну від загибелі, а його це не цікавило - йому співанки до вподоби і грошові надходження в офшори. Ні Вакарчук ні Зе ні копійки в Україні не заплатили - офшорні ухилянти.


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