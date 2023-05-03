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"Шойгу и Герасимов снова не в фаворе": кого ищет Путин взамен

Российский диктатор не доверяет своему окружению

сегодня, 18:09
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Автор:

Константин Куликов

Почему во время последнего визита Путина или его двойника в оккупированную часть Херсонской области отсутствовали министр обороны Шойгу и глава генерального штаба Герасимов, объяснил военный эксперт Олег Жданов. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на интервью Zaxid.net.

"Шойгу и Герасимов снова не в фаворе": кого ищет Путин взамен

Путин и Шойгу

– Это признак того, что ни Герасимов, ни Шойгу снова не в фаворе у Путина, – говорит Олег Жданов. – Тот, кто играл роль Путина, он встречался с другими генералами. Это нарушение субординации. Если у тебя есть начальник генерального штаба и министр обороны, а ты встречаешься с должностными лицами более низкого ранга, это говорит о том, что у него антипатия к этим должностным лицам, или очень большое недоверие и он хочет услышать что-нибудь другое из других источников.


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Напомним, 18 апреля российские пропагандистские СМИ сообщили, что президент России Владимир Путин побывал в Украине. Правда, на ее оккупированных территориях. Как сообщили росСМИ, глава страны-агрессора якобы побывал на Херсонском и Луганском направлениях. Пропагандисты даже распространили ряд видео, на которых якобы кремлевский диктатор в штабе: на одном ролике за его спиной висит баннер с надписью "Группировка войск Днепр. Командный пункт". Также показаны кадры, как Путин выходит из вертолета, как будто бы он находится в штабе группировки "Восток". Но ни одна из видеозаписей не подтверждает точно факт того, что глава РФ побывал в Украине.

Пользователи соцсетей отметили непохожесть этого человека на того персонажа, которого демонстрируют по телевидению в качестве президента РФ.

Тем временем, в Украине прокомментировали данные США о гибели россиян под Бахмутом.

Депутат-коллаборационист из Крыма призывает ударить по резиденции Зеленского.

А у Зеленского прокомментировали ночные атаки на Кремль.



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