Шойгу безосновательно считает, что Украина может использовать «грязную бомбу»

Министр обороны России Сергей Шойгу во время телефонного разговора с французским коллегой Себастьеном Лекорню обвинил Украину в возможности использовать "грязную бомбу". Но, как и в большинстве случаев делающие политики РФ не предоставил никаких доказательств. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.



Министр обороны России Сергей Шойгу. Фото из открытых источников

23 октября Шойгу сообщил министру обороны Франции Себастьену Лекорню, что ситуация в войне с Украиной сильно ухудшается и может привести к "неконтролируемой эскалации".

"Обсудили стремительно обостряющуюся ситуацию в Украине", — заявил министр обороны России Сергей Шойгу об итогах телефонного разговора.

Также Шойгу сообщил коллеге из Франции, что Российская Федерация обеспокоена возможностью использования " грязной бомбы" со стороны Киева. Несмотря на сказанное заявление, российский политик не предоставил четких и правдивых доказательств своего предположения относительно использования Украиной такого оружия.

Под "грязной бомбой" обычно подразумевается обычная взрывчатка, имеющая дополнение радиоактивными элементами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские оккупационные силы обвинили Украину в создании ловушек для мирных жителей аннексированных территорий. Такие сообщения украинские спецслужбы считают провокацией со стороны РФ, ведь Россия создает взрывные ловушки, ждет их действия и обвиняет Украину на пропагандистских каналах.

Также "Комментарии" писали о российском пропагандисте, который на одном из российских телеканалов предложил топить и поджигать украинских детей. Кроме того, россиянин считает, что украинцев нужно расстрелять.

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