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Шольц рассказал, почему не хочет поставлять танки в Украину

Канцлер Германии на закрытой встрече партии сообщил о своей позиции по поводу не поставки танков в Украину. Во всем виноват поляк.

сегодня, 17:40
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Автор:

Slava Kot

Несколько стран заявили о готовности отправить танки немецкого производства в Украину. Пока они ждут разрешения Германии, или общих шагов от союзников Украины, однако канцлер Германии Олаф Шольц не поддерживает такой позиции. В качестве аргумента он приводит слова поляка, которого встретил во время пробежки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на немецкое издание Sueddeutsche Zeitung.

Шольц рассказал, почему не хочет поставлять танки в Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото из открытых источников

Во время закрытого для СМИ заседания канцлер Олаф Шольц, защищая свою позицию по поставке Украине танков Leopard, сослался на разговор с поляком, которого он встретил во время пробежки. Как утверждает газета Sueddeutsche Zeitung, после совместного фото с политиком поляк поблагодарил немцев за поддержку Украины и посоветовал канцлеру не сходить с ума из-за просьбы польского правительства относительно танков Leopard 2 для Украины.

Шольц сказал, что его страна будет сохранять политический курс, несмотря на давление союзников Украины. Немецкий канцлер назвал три позиции, которые он хочет придерживаться.

"Помощь Украине, избегание прямой войны между Россией и НАТО, Германия не будет принимать действия самостоятельно", — сказал Олаф Шольц.

20 ноября состоится очередная встреча на американской базе Рамштайн, где будет объявлена очередная военная помощь для Украины. Ожидается, что во время совместного заявления могут объявить об отправке танков в Украину. Соединенные Штаты пока не поставили свои танки Abrams, но дали понять, что не имеют ничего против поставок танков в другие страны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Чехия начала отправлять в Украину модернизированные танки, ранее передавшие США и Нидерланды.

Также "Комментарии" писали о том, когда французские танки появятся на украинском фронте.



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Источник: https://www.sueddeutsche.de/politik/ukraine-scholz-1.5732036?reduced=true
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