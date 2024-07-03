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Шольц отреагировал на предложение Орбана о прекращении огня

Олаф Шольц ответил на мирные предложения, предполагающие прекращение огня в Украине. Как объяснил канцлер Германии, это приведет только к большей российской агрессии.

3 июля 2024, 16:05
Автор:
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Slava Kot
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Канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия не поддержит план прекращения огня, предусматривающий капитуляцию Украины. По словам Шольца, таким образом, российский диктатор Владимир Путин получит украинские территории "бесплатно".

Шольц отреагировал на предложение Орбана о прекращении огня

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото из открытых источников

Олаф Шольц выступил в Бундестаге и ответил на вопросы немецких депутатов о войне в Украине. Один из вопросов касался предложения Орбана об прекращении огня ради мира в Украине.

"На мой взгляд, прекращение огня, которое предусматривает капитуляцию Украины — это то, что мы как Германия никогда не должны поддерживать", — сказал Шольц.

Канцлер Германии объяснил, что прекращение огня только будет в пользу российского диктатора, что и так "видно из странного мирного предложения Путина".

"Он сказал, что готов к прекращению огня, если Украина согласится на дальнейшую оккупацию, так сказать, бесплатно. Это говорит о том, что Путин не намерен прекращать свою агрессивную войну", — заявил Шольц.

Напомним, что 2 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приехал в Украину впервые с начала войны и встретился с президентом Владимиром Зеленским. Во время переговоров Орбан предложил Зеленскому изменить подход к окончанию войны, прекратив огонь, что, по мнению венгерского премьера, должно было способствовать ускорению мирных переговоров с Россией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Виктор Орбан рассказал, как Владимир Зеленский отреагировал на его предложение по прекращению огня ради мира в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский прокомментировал мирный план Трампа по скорому окончанию войны в Украине.



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Источник: https://www.tagesspiegel.de/politik/kanzler-im-bundestag-scholz-gibt-garantie-dass-deutschland-nicht-zur-kriegspartei-wird-11949227.html
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