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Шольц назвал следующую цель Путина, после Украины

В планах российского президента поглотить не только украинское государство, но и захватить соседние территории

сегодня, 12:40
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, на правительственной пресс-конференции, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на DW.

Шольц назвал следующую цель Путина, после Украины

Олаф Шольц. Фото из открытых источников

Он отметил, что поддерживать Украину необходимого до тех пор, пока она не будет в безопасности. По словам представителя ФРГ, Путин не остановится на украинском государстве, а будет стремиться захватить и другие страны. Поэтому, по убеждению Шольца, необходимо вести конкретный диалог, который касается гарантий безопасности для Украины после войны.


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"А российский президент явно хочет поглотить некоторые соседние территории: у него есть такой план по Украине, и, очевидно, это также его план по Беларуси", — утверждает глава немецкого правительства.

Он также добавил, что не стоит соглашаться с узаконением российской оккупации отдельных территорий Украины или идти на замораживание войны, как призывают некоторые мировые лидеры. Шольц подчеркнул, что Германия будет помогать украинцам столько времени, сколько это потребуется, и в качестве примера привел решение о ремонте подбитых на украинском поле боя западных вооружений.

Напомним, "Комментарии" писали, — НАТО рассматривает две модели гарантий безопасности для Украины: президент Чехии раскрыл детали. Он пояснил, что фактически страны-члены НАТО зафиксируют на бумаге, что они уже делают для Украины. Также документально будет утвержден долгосрочный план поддержки. Фактически это гарантии, что Украина не останется одна с российской агрессией, она будет иметь надежный тыл и поддержку.

Читайте на сайте "Комментарии", — Еще две страны объединились, чтобы поддержать военный потенциал Украины. Норвегия и Дания передадут Украине еще 9000 артиллерийских снарядов.



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Ігор

сегодня, 11:51

Повторення казочок корумпованих.


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