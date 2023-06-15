Шольц назвал следующую цель Путина, после Украины

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, на правительственной пресс-конференции, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на DW.



Олаф Шольц. Фото из открытых источников

Он отметил, что поддерживать Украину необходимого до тех пор, пока она не будет в безопасности. По словам представителя ФРГ, Путин не остановится на украинском государстве, а будет стремиться захватить и другие страны. Поэтому, по убеждению Шольца, необходимо вести конкретный диалог, который касается гарантий безопасности для Украины после войны.

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"А российский президент явно хочет поглотить некоторые соседние территории: у него есть такой план по Украине, и, очевидно, это также его план по Беларуси", — утверждает глава немецкого правительства.

Он также добавил, что не стоит соглашаться с узаконением российской оккупации отдельных территорий Украины или идти на замораживание войны, как призывают некоторые мировые лидеры. Шольц подчеркнул, что Германия будет помогать украинцам столько времени, сколько это потребуется, и в качестве примера привел решение о ремонте подбитых на украинском поле боя западных вооружений.

Напомним, "Комментарии" писали, — НАТО рассматривает две модели гарантий безопасности для Украины: президент Чехии раскрыл детали. Он пояснил, что фактически страны-члены НАТО зафиксируют на бумаге, что они уже делают для Украины. Также документально будет утвержден долгосрочный план поддержки. Фактически это гарантии, что Украина не останется одна с российской агрессией, она будет иметь надежный тыл и поддержку.

Читайте на сайте "Комментарии", — Еще две страны объединились, чтобы поддержать военный потенциал Украины. Норвегия и Дания передадут Украине еще 9000 артиллерийских снарядов.