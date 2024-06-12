Шокирующее событие с фронта: командира привязали к дереву во время обстрела

Оккупанты привязали к дереву командира. Фото из открытых источников

Российские оккупанты решили неожиданным образом наказать командира, который жаловался, что военное руководство РФ недостаточно обеспечивает российскую армию. Россияне привязали своего собрата к дереву и оставили так на несколько часов в зоне обстрела.



Россиянин Андрей Елисеенко из Санкт-Петербурга был мобилизован в октябре 2022 года. В июле 2023 года он стал командиром зенитной ракетной батареи, а в августе его полк зашел на территорию Украины в Херсонском направлении.

Как сообщают российские СМИ, Елисеенко заявил, что после отправки на линию фронта, его группировка не получила ни одного автомобиля, тепловизоров, средств РЭБ и другой техники, которые по документам отправляли в его полк.

Андрей Елисеенко начал жаловаться, что они вынуждены покупать себе большинство средств, однако российское военное руководство посоветовало ему молчать. Поскольку оккупант продолжил свою критику и конфликтовал с российским руководством, его решили наказать.

Российские солдаты по приказу руководства привязали командира к дереву во время обстрелов в Алешках на четыре часа. Несмотря на обстрелы, оккупант смог выжить. После этого его сняли с должности командира зенитной ракетной батареи и отправят в разведроту.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США раскрыли, как Украина уничтожила два российских самолета А-50.

Также "Комментарии" писали об уведомлении из Генштаба об удачных действиях украинских сил в оккупированном Крыму. Украина смогла уничтожить три зенитных ракетных системы в разных частях полуострова.