Шмыгаль сделал заявление о мобилизации: что произошло за последний год

Уровень мобилизации в Украине сейчас достаточен для восстановления количества личного состава и создания резервов. Такое заявление в интервью "Sky News" сделал министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Денис Шмыгаль. Фото: из открытых источников

Глава Минобороны отметил, уровень мобилизации в Украине за последние 12 месяцев является абсолютно стабильным и имеет тенденцию к росту

"Мы мобилизовали все необходимое количество личного состава, чтобы покрыть все наши потери и сформировать небольшие резервы", — пояснил Денис Шмыгаль.

В то же время министр отметил, что страна-агрессор покрывает свои потери, несмотря на то, что они в пять раз больше, чем в Украине.

"Они покрывают все эти потери, поэтому для них нет никаких проблем, а они потеряли 1 миллион человек с начала этой войны. Половина из них погибла. Поэтому они продолжают просто стрелять, сжигать своих людей в огне войны, не считая, сколько они потеряли. Поэтому это вызов и это проблема", — подчеркнул министр.

