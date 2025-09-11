Начнут ли отправлять повестки через "Резерв+": что будет, если отказаться от боевой повестки

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и уже появились слухи о том, что вскоре ТЦК и СП начнут отправлять повестки через приложение "Резерв+". Может ли это произойти? Что будет, если отказаться от боевой повестки? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Приложение Резерв+. Фото: из открытых источников

У власти есть козырный туз

Юрист Тарас Боровский в эфире "Новости. Live" высказал мнение, что вполне реалистичным сценарием может быть, что в Украине повестки начнут отправлять через приложение для военнообязанных "Резерв+".

По словам эксперта, повестки могут в скором времени поступать на электронную почту или в виде пуш-сообщений в приложении "Резерв+".

"В прошлом году, когда была кампания по обновлению учетных данных всех военнообязанных. И когда просили вносить свою электронную почту, за которую ты расписываешься, что ты ее контролируешь и получаешь на нее письма. Я ожидал, что на эту электронную почту очень скоро будут поступать повестки. Какие соответствующим постановлением Кабмина будут признаваться полученными", — отметил Боровский.

Юрист привел пример того, что аналогичным образом работает суд. В системе "Электронный суд" человек получает уведомление электронно, и оно считается должным образом отправленным, а за отсутствие на вызов могут наступать юридические последствия.

"Я смотрю в будущее по поводу того, что повестки могут в скором времени приходить на электронную почту. Или в виде push-уведомлений в приложении „Резерв+“. Это вполне возможно. Это „козырный туз“, который есть у власти", — констатировал Боровский.

Если вы не имеете решения суда или оформленной отсрочки, то отказ от повестки на отправку приведет к открытию уголовного производства

Юрист Владислав Дерий в интервью порталу "Юристи.UA" рассказал, что обжалование решения ВВК или отсутствие бумажной копии не является основанием для приостановления мобилизации. Отказ от получения боевой повестки может иметь серьезные правовые последствия для военнообязанных, ведь этот документ является финальным перед отправкой на службу.

Юрист отметил, что игнорирование повестки не освобождает гражданина от обязанности проходить мобилизацию.

Правозащитник рассказал, что отказ от получения повестки может стать основанием для уголовного производства.

"Если вы не имеете решения суда или оформленной отсрочки, то отказ от повестки на отправку приведет к открытию уголовного производства по статье 336 УКУ (Уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период – наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет)", – объяснил Владислав Дерий.

