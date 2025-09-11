Начнут ли отправлять повестки через "Резерв+": что будет, если отказаться от боевой повестки

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В Украине продолжается всеобщая мобилизация и уже появились слухи о том, что вскоре ТЦК и СП начнут отправлять повестки через приложение "Резерв+". Может ли это произойти? Что будет, если отказаться от боевой повестки? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Приложение Резерв+. Фото: из открытых источников
Юрист Тарас Боровский в эфире "Новости. Live" высказал мнение, что вполне реалистичным сценарием может быть, что в Украине повестки начнут отправлять через приложение для военнообязанных "Резерв+".
По словам эксперта, повестки могут в скором времени поступать на электронную почту или в виде пуш-сообщений в приложении "Резерв+".
Юрист привел пример того, что аналогичным образом работает суд. В системе "Электронный суд" человек получает уведомление электронно, и оно считается должным образом отправленным, а за отсутствие на вызов могут наступать юридические последствия.
Юрист Владислав Дерий в интервью порталу "Юристи.UA" рассказал, что обжалование решения ВВК или отсутствие бумажной копии не является основанием для приостановления мобилизации. Отказ от получения боевой повестки может иметь серьезные правовые последствия для военнообязанных, ведь этот документ является финальным перед отправкой на службу.
Юрист отметил, что игнорирование повестки не освобождает гражданина от обязанности проходить мобилизацию.
Правозащитник рассказал, что отказ от получения повестки может стать основанием для уголовного производства.
Читайте также на портале "Комментарии" — безумные изменения в выдаче повестки: вся информация.