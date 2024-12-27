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Шмыгаль рассказал о состоянии укреплений под Запорожьем: нужно ли начинать волноваться

По словам премьера, подготовлено 358 опорных пунктов, проложены сотни километров оборонительных линий

27 декабря 2024, 19:21
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Николай Лисицын

Возведение фортификаций в Запорожской области завершено на 100%. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу, 27 декабря, по итогам выездного заседания Кабинета министров Украины. Второй раз в течение войны оно прошло в запорожском регионе.

Шмыгаль рассказал о состоянии укреплений под Запорожьем: нужно ли начинать волноваться

В Запорожской области построены сотни километров укреплений, успокаивает Шмыгаль. Фото: Кабмин

По данным Шмыгаля, правительство в 2024 году выделило Запорожью 1,9 млрд грн на строительство укреплений. Подготовлено 358 военных опорных пунктов. Проложены сотни километров оборонительных линий.

"В каждом прифронтовом регионе один из ключевых приоритетов для нас — строительство фортификационных сооружений. Состояние выполнения работ (в Запорожской области) составляет 100%", — написал Шмыгаль.

В 2023 году в Украине было несколько скандалов из-за плохо оборудованных или не построенных фортификаций на важных направлениях фронта. Такая ситуация, в частности, позволила оккупантам успешно продвигаться в Харьковской и Донецкой областях. Проверки, связанные с подозрениями, что часть денег, направленных на возведение укреплений, была разворована, до сих пор в Украине полностью не закончены. Поэтому тема фортификаций остра.

Сейчас особое внимание уделяется строительству укреплений в Днепропетровской и Запорожской областях. Это связано с тем, что со стороны Покровска оккупанты подошли уже на расстояние восемь километров к административной границе Днепропетровщины. А о подготовке российской армией крупного наступления на Запорожском направлении слухи ходят с ноября.

Портал "Комментарии" ранее писал, что армия РФ захватила село Украинка на южном фасе фронта у города Покровск Донецкой области, о чем сообщил паблик Deep State.



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Источник: https://t.me/Denys_Smyhal/9249
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