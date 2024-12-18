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Россия планирует захватить новую область в Украине: в ВСУ сделали предупреждение

Россия скоро может пойти в наступление на Днепропетровскую область.

18 декабря 2024, 11:15 comments1653
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Slava Kot

Начальник отделения коммуникаций 48 ОАБр Богдан Петренко заявил, что Россия может преследовать цель захватить Днепропетровскую область. По его словам, такой вариант возможен по достижении россиянами тактических целей после захвата Великой Новоселки в Донецкой области.

Россия планирует захватить новую область в Украине: в ВСУ сделали предупреждение

Наступление россиян. Фото: Reuters/Scanpix

Богдан Петренко в эфире телеканала "Мы – Украина" предупредил о возможных планах РФ. По его словам, российская армия пытается оккупировать населенный пункт Большая Новоселка в Донецкой области.

"Россияне на сегодняшний момент пытаются, у них в тактических целях есть захват Новоселки. Мы понимаем, что это огромный узел, открывающий им возможности для дальнейшего наступления в нескольких направлениях", — говорит военный.

Петренко указывает, что одним из вариантов может стать движение россиян в сторону Днепропетровской области для ее захвата, а также создание террора для украинцев. Кроме того, существуют и другие направления, куда могут двигаться оккупанты.

"Речь идет как о направлении на север Донецкой области, в сторону Покровска, так и на запад, в сторону Запорожской области. Надо учитывать и близость Днепропетровской области. Вообще, это направление на стыке трех областей. Не исключено, что россияне планируют зайти также в Днепропетровскую область с целью давления на Украину или с целью захвата", — пояснил Петренко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне могут подойти к Днепропетровщине.

Также "Комментарии" писали о тревожном предупреждении эстонского генерала. По его словам, Россия к чему-то готовится, и возможно это нападение на страны НАТО.



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