Россия планирует захватить новую область в Украине: в ВСУ сделали предупреждение

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Slava Kot
Начальник отделения коммуникаций 48 ОАБр Богдан Петренко заявил, что Россия может преследовать цель захватить Днепропетровскую область. По его словам, такой вариант возможен по достижении россиянами тактических целей после захвата Великой Новоселки в Донецкой области.
Наступление россиян. Фото: Reuters/Scanpix
Богдан Петренко в эфире телеканала "Мы – Украина" предупредил о возможных планах РФ. По его словам, российская армия пытается оккупировать населенный пункт Большая Новоселка в Донецкой области.
Петренко указывает, что одним из вариантов может стать движение россиян в сторону Днепропетровской области для ее захвата, а также создание террора для украинцев. Кроме того, существуют и другие направления, куда могут двигаться оккупанты.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне могут подойти к Днепропетровщине.
Также "Комментарии" писали о тревожном предупреждении эстонского генерала. По его словам, Россия к чему-то готовится, и возможно это нападение на страны НАТО.
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