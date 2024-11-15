РФ готовит большое наступление на Запорожье: что на это указывает

Майор 128-й горно-штурмовой бригады Ярослав Галас рассказал, что после длительного периода обмена небольшими наступлениями Россия теперь готовит большое наступление на Запорожском направлении, пишет The Washington Post.

РФ готовится к наступлению на Запорожье. Фото из открытых источников

"Главный признак – явное наращивание больших российских сил в этом районе. Разворачиваются дополнительные подразделения – не только на второй или третьей линии, но и на линии фронта. Наши пехотные подразделения наблюдают за всем этим и понимают, что россияне готовятся к чему-то важному", — рассказал Ярослав Галас.

Издание также пообщалось с командиром батальона 31-й бригады ВСУ по имени Роман, которая дислоцируется к югу от города Орехов в Запорожской области. Он рассказал, что Россия начинает наступление с самых разных направлений.

Военный сообщил, что на юго-восточном фронте Россия недавно провела ротацию высококвалифицированной десантно-штурмовой бригады и заменила ее обычной механизированной бригадой.

По его мнению, наступление будет нелегким для россиян, поскольку им придется столкнуться с территорией, гораздо лучше подготовленной к наступлению, чем в восточном районе Донецка.

"В этом районе гораздо больше укреплений. Вторая линия обороны практически тянется вдоль всей линии фронта и она постоянно строится", — рассказал военный.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что новоизбранный президент США Дональд Трамп может обрушить экономику РФ, считает политик и общественный деятель Олег Рыбачук. Если Трамп захочет, а он захочет, то РФ очень быстро почувствует, что цены на нефть снизятся. Для РФ 50 долларов за баррель нефти – критично. Это может выбросить Россию с нефтяного рынка", — отметил Олег Рыбачук. По словам политика, если Трамп пойдет на соответствующий шаг, тогда экономика России рухнет очень быстро без ядерных угроз или эскалации войны.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики 13 ноября смогли прорваться в город Купянск, сообщает украинский военный паблик Deep State. По информации Deep State, во второй половине дня две колонны российской техники выдвинулись из района Лимана Первого в Купянск, вошли в город и высадили десант, рассредоточившийся по домам в районе Сватовской улицы.