Шмыгаль пообещал «мягкую мобилизацию». Сколько людей нужно фронту

Денис Шмыгаль рассказал, что Украина не нуждается в мобилизации на фронт 500 000 военных, как считалось ранее. По его словам, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский завершил аудит Вооруженных сил, нашел резервы и уже начал проводить первые ротации на фронте. Поэтому, добавил глава правительства, есть понимание, что сейчас на фронте не нужно так много людей, как считалось ранее.

Денис Шмыгаль

"Поэтому мобилизация будет гораздо мягче"

, – подчеркнул глава Кабимна.

Также он предположил, что до конца текущего года будут выполнены все задачи по осуществлению мобилизации.

Кроме того, глава правительства сообщил, что на самом деле в Украине сформированы новые бригады, полностью укомплектованные людьми. Однако им нужны оборудование, военная техника и боеприпасы, которые должны предоставить союзники Украины.

Шмыгаль подчеркнул, что, когда все необходимое будет доставлено в Украину, она сможет укомплектовать новые бригады и после этого существенно увеличить боевую мощь на фронте.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский также заявил о том, что Украине больше не нужно мобилизовать 500 000 военных на фронт. По его словам, этого удалось добиться благодаря внутреннему аудиту, который провел Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сумевший изыскать необходимые резервы. При этом президент подчеркнул, что Россия намерена провести мобилизацию и отправить на фронт 300 тысяч своих военных.

Вместе с тем военные не согласны с мнением о том, что уже нет нужды в мобилизации 500 000 военных. По их словам, именно такое количество нужно на фронте. При этом они считают, что после этой большой мобилизации нужно ежемесячно отправлять на фронт еще по 20 000 военных, чтобы иметь реальную возможность победить в войне с Россией.