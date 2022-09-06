Шмигаль: Время сыграет в пользу России



















Поскольку Москва готова продолжать борьбу в течение длительного периода, союзники Украины должны сделать все возможное, чтобы как можно быстрее прекратить вторжение России. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в интервью Bloomberg TV в Брюсселе.

интервью премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля Bloomberg TV

"Мы понимаем, что время сыграет в пользу России, поэтому мы все вместе с нашими союзниками, с нашими партнерами должны сделать все возможное, чтобы как можно быстрее закончить эту войну", – сказал Шмигаль.

Он также добавил, что Россия "заинтересована идти на больший срок, занимать больше времени", что является "вызовом для всех нас".

Не уточняя подробностей, премьер-министр заявил, что Украина добивается определенных военных успехов как на юге, так и на севере и выразил надежду, что нация сможет освободить всю свою территорию в пределах международно признанных границ, включая Крым.

В интервью также обсуждался и энергетический вопрос. Так, чиновник отметил, что на фоне того, что лидеры спешат решить назревший кризис, Украина выполняет все свои обязательства по транзиту газа перед европейскими потребителями, несмотря на войну, и может качать в пять раз больше, чем сейчас. Денис Шмигаль подчеркнул, что наша страна также готова увеличить потоки электроэнергии, даже если способность ее экспортировать зависит от того, сможет ли Украина "спасти" Запорожскую АЭС.

По словам Шмыгаля, крупнейшая в Европе станция использовала одну из своих производственных установок для охлаждения после того, как снова было отключено её энергетическое соединение с энергосистемой Украины. Это не может длиться долго, поскольку нужен ремонт, сказал он, призвав отправить контролируемую Украиной миротворческую миссию на место.

Недавно "Комментарии" сообщали о том, что вскоре после посещения Запорожской атомной электростанции директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, АЭС снова была отключена от электросетей, однако продолжила передавать энергию через резервную линию. В отчете миссии МАГАТЭ отмечено, что сейчас на ЗАЭС функционирует только один реактор из шести присутствующих.



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