Шмигаль сообщил, когда отключения света в Украине будут менее длительными: правительство разработало специальный план

Ситуация в энергетике Украины остается очень сложной, но продолжительность отключений уменьшится с 20-х чисел июля.

Денис Шмигаль (фото из открытых источников)

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль на заседании правительства.

По словам премьера, из-за последствий массированных вражеских обстрелов и жары, в стране продолжаются почасовые отключения электроэнергии.

"В то же время в двадцатых числах июля мы ожидаем улучшения ситуации. Завершатся ремонтные работы на некоторых объектах генерации, что увеличит мощность в энергосистеме. Таким образом отключения будут не столь длительными", — отметил Шмигаль.

В то же время Правительство разработало и уже частично запустило комплекс мер, который будет стимулировать граждан и бизнес к энергетической устойчивости.

В частности, речь идет о:

- кредиты для граждан под 0%, до 480 тыс. грн, на 10 лет для установки солнечных, ветровых установок и систем накопления электроэнергии.

- льготные кредиты для малого и среднего бизнеса. До 150 млн грн, сроком до 10 лет, под 5-7-9% годовых для установки газовой электрогенерации. На территориях, примыкающих к зоне боевых действий, процентная ставка снижается до 1-5% на первые два года, а кредиты на инвестиционные цели со следующего года можно будет взять под 5% годовых.

- кредиты для ОСМД и ЖСК на сумму до 5 млн грн. За счет этих средств совладельцы жилища установят солнечные станции и тепловые насосы. Затем государство в рамках программы "ГринГИМ" компенсирует им 70% расходов на проект.

- кредиты для крупного бизнеса на 5-7 лет под 14-16% годовых, под залог оборудования. Совместно с НБУ мы провели работу с банковским сектором, готовым обеспечить такое кредитование.

Тако Шмигаль сообщил, что в Верховную Раду представлены законопроекты об отмене пошлины и НДС на ввоз энергетического оборудования. По его словам, все эти механизмы заработают в полную силу не позднее 25 июля.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что "Укрэнерго" упразднило график "послаблений" отключения света в Украине.



