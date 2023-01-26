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Шмигаль рассказал достаточно ли ресурсов у Украины для отопительного сезона

Премьер-министр Украины сообщил, сможет ли страна пережить отопительный сезон и рассказал, сколько газа и угля осталось на складах.

сегодня, 13:05
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Автор:

Slava Kot

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что у Украины достаточно запасов угля и газа на оставшиеся зимние месяцы, несмотря на неоднократные атаки России на ее энергосистему. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Telegram украинского политика.

Шмигаль рассказал достаточно ли ресурсов у Украины для отопительного сезона

Отопительный сезон в Украине. Фото из открытых источников

Россия продолжает многочисленные террористические удары по энергетической инфраструктуре Украины. Как отмечают аналитики, такими действиями Путин хочет заставить украинский народ протестовать против власти и требовать быстрого прекращения войны. Несмотря на тактику российского диктатора, его шаги не работают для украинцев. Однако остался вопрос достаточно ли ресурсов у самой страны.

"У нас достаточно ресурсов для продления и завершения отопительного сезона в нормальном режиме", – заявил премьер-министр Денис Шмигаль.

Украинский политик отметил, что у Украины есть значительные запасы энергоресурсов, в том числе газа и угля.

"В газохранилищах хранится около 11 млрд кубов газа, а на складах – почти 1,2 млн тонн угля", — сообщил Шмигаль.

Премьер-министр Украины отметил, что помимо собственных ресурсов 23 января было принято решение, позволившее НАК "Нафтогаз Украины" привлекать гранты на сумму в 189 млн евро для возможного импорта дополнительных объемов газа при необходимости.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, достаточно ли военная поддержка Украины со стороны союзников. По результатам опроса, большинство Украинцев считают, что военная поддержка увеличилась, однако ее недостаточно.

Также "Комментарии" писали о том, что США советуют Украине не начинать контрнаступательные действия.




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Источник: https://t.me/Denys_Smyhal/4375
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