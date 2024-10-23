Школы в оккупации заполонили педагоги из Дагестана

Российские захватчики похвастались необычным "возрождением" школы во временно оккупированном селе Раздел вблизи Мелитополя.

РФ усиливает пропаганду в оккупации. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, приступить к обучению в классах школьникам помогли строители из региона-шефа – Дагестана. Специалисты провели ремонт здания. Шеф-регион помог "укомплектовать" также штат учителей, прикомандировав педагогов с северного Кавказа.

Отмечается, что в рейтинге качества российского образования Дагестан занял предпоследнее место. Местным педагогам по уровню работы удалось обогнать по всей России только Ингушетию. А теперь дагестанские специалисты едут со своим бесценным опытом в Украину.

По данным Центра сопротивления, самая плохая ситуация с учителями наблюдается на временно оккупированных территориях востока Украины. Оккупанты ввели программу финансовой поддержки для российских учителей, готовых переехать в Украину, обещая щедрые премии и льготы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики могут готовить наступательные действия на город Запорожье, который является важным украинским промышленным центром. Об этом пишет издание The Economist со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника. Чиновник рассказал изданию, что следующей целью России может стать наступление на город Запорожье, крупный промышленный центр на юге Украины.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что на третий месяц Курской операции нет достижений, оправдывающих необходимость проведения этой операции, считает военный эксперт Иван Ступак. "С тех пор, как началась Курская операция: россияне пытаются наступать в Запорожской области, потерян Угледар, под угрозой потери оказалось Селидово, враг продвигается в Торецке. Россияне продолжают наступать на Донбассе и перешли к наступлению на Курщине", — подчеркнул он.