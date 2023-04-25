Шансы нового наступления россиян: Каких неожиданностей ждать

У россиян не осталось высокопрофессиональной армии, которая могла бы проводить наступление на новых территориях. Но они имеют мобилизованные, которые могут делать атаки на имеющихся участках фронта. Об этом заявил генерал армии Украины, руководитель Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж в Телеэфире, пишут "Комментарии".



Армия РФ для нового наступления не имеет высококлассных военных

Мы уничтожили основной контингент профессиональных сил Российской Федерации. Это воздушно-десантные войска, десантно-штурмовые бригады, морская пехота и как минимум 70-80% наемников. Поэтому системных войск высококлассных, профессиональных в России сегодня нет. Есть мобилизованные, которыми пытаются закрывать дыры”, — сказал Маломуж.

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Он отметил, что мобилизованные – это резерв для новых ударов. Но эти "новые" удары, они "старые".

“Ведь Путин лично контролировал, чтобы захватили Бахмут, Авдеевку, Угледар, Сватово-Кременную. Теперь они будут держать эти позиции, поэтому новые резервы будут брошены туда, чтобы следовать указаниям Путина. Для других направлений, где они могли развернуть большую наступательную операцию, требуются силы”, — отметил эксперт.

Тем более фронт на том направлении 1 250 км и штурмовать по многим направлениям у РФ нет ни сил, ни возможностей.

"Мы можем наносить удары на предупреждение, когда они еще только передвигаются, неожиданностью для нас их передвижения не будет", — сказал Маломуж.

Напомним, речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Украина готовится начать контрнаступление против российских войск уже в мае.

Как писали "Комментарии", на 640% больше по сравнению с предыдущим годом: анализ военных расходов в Украине в 2022 году.

