Шансы нового наступления россиян: Каких неожиданностей ждать

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Моесеенко Валентина
У россиян не осталось высокопрофессиональной армии, которая могла бы проводить наступление на новых территориях. Но они имеют мобилизованные, которые могут делать атаки на имеющихся участках фронта. Об этом заявил генерал армии Украины, руководитель Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж в Телеэфире, пишут "Комментарии".
Армия РФ для нового наступления не имеет высококлассных военных
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Он отметил, что мобилизованные – это резерв для новых ударов. Но эти "новые" удары, они "старые".
Тем более фронт на том направлении 1 250 км и штурмовать по многим направлениям у РФ нет ни сил, ни возможностей.
Напомним, речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Украина готовится начать контрнаступление против российских войск уже в мае.
Как писали "Комментарии", на 640% больше по сравнению с предыдущим годом: анализ военных расходов в Украине в 2022 году.
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