Шансы на худший сценарий очень высоки: эксперт предупредил о новой угрозе для Украины



















Ближайшая зима может стать для Украины серьезным испытанием, поскольку Россия, вероятно, продолжит атаки на энергетическую и критическую инфраструктуру. Об этом заявил бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк. По его словам, Кремль может рассчитывать не только на физическое разрушение объектов, но и психологический эффект от возможных перебоев с электроэнергией, теплом и водоснабжением.

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"Риски, что это будет очень тяжелая зима, они очень высокие. То есть все, я думаю, должны готовиться к этому так или иначе", — сказал Загороднюк.

По его мнению, российские удары могут быть направлены не только против энергетики, но и против производства, в частности, оборонно-промышленного комплекса. Ранее украинская разведка также предупреждала, что осенью и зимой РФ может сосредоточить атаки на энергетике, газотранспортной системе, водоснабжении и отоплении.

В то же время, Загороднюк не считает, что даже масштабные удары автоматически приведут к политической капитуляции Украины. По его оценке, украинское общество за годы войны сформировало понимание того, что уступки Кремлю не обязательно гарантируют продолжительный мир.

"Нам нужно готовиться к выживанию, это однозначно. Но я не вижу у нас в Украине уже если бы интуитивно и со временем свою украинскую национальную стратегическую культуру", — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что ключевой задачей Украины остается подготовка энергетики, оборонной промышленности и критической инфраструктуры, а также сохранение поддержки европейских партнеров.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что Кремль готовит тройной удар по Украине: раскрыты шокирующие детали нового приказа Путина.